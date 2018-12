Phi Thanh Vân và những lần “dao kéo” khiến fan rùng mình

Trải qua 15 lần đau đớn vì “ dao kéo”, Phi Thanh Vân với làn da nâu ngày nào nay đã trở thành “búp bê” với làn da trắng như tuyết cùng gương mặt khác xa so với ngày đầu gia nhập làng giải trí. Ảnh: Vietgiaitri. “Nhan sắc thẩm mỹ” của Phi Thanh Vân luôn là chủ đề nóng được bàn tán rôm rả những năm qua. Bỏ ra tiền tỉ để đầu tư nhan sắc song người đẹp không mấy may mắn khi nhan sắc của cô đôi khi liên tục lên xuống thất thường. Ảnh: Xaluan. Phi Thanh Vân ngày đầu mới bước vào nghề mẫu gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn, khuôn mắt sắc lạnh với đôi mắt nhỏ. Ảnh: Xahoi. Trải qua hàng loạt cơn đau đớn hậu thẩm mỹ, "nữ hoàng dao kéo" tái xuất với làn da trắng, đôi mắt to tròn và cằm nhọn. Ảnh: FBNV. Thực hiện hết ca phẫu thuật thẩm mỹ này đến ca thẫm mỹ khác, lần nào Phi Thanh Vân cũng đầy tự tin "phơi bày" với khán giả. Ảnh: FBNV. Tuy nhiên, làn da sần sùi, chiếc cằm biến dạng và chiếc mũi nhọn hoắt như muốn rơi của Phi Thanh Vân vào tháng 4/2018 khiến nhiều người cho rằng cô đang gặp các biến chứng hậu thẩm mỹ. Ảnh: Khám Phá. Thời gian cho thấy nhan sắc tụt dốc nghiêm trọng với gương mặt có phần biến dạng của Phi Thanh Vân. Ảnh: Zing. Gần đây nhất, “nữ hoàng dao kéo” khiến nhiều người choáng váng khi quyết đại phẫu lại vòng 1 và vòng 3 để có thân hình “đồng hồ cát” như mơ ước. Sau khi phẫu thuật, "nữ hoàng dao kéo" đã rất hào hứng chia sẻ những hình ảnh vòng 3 khủng 104cm của mình, bên cạnh vòng 1 là 93 và vòng 2 60. Ảnh: Baogiaothong. Cuộc đại phẫu diễn ra chỉ trong khoảng 10 ngày hết nửa tỷ đồng. Có đến 8 bác sĩ chính, ê-kíp y tá riêng hùng hậu để phục vụ cho ca đại phẫu lần này của Phi Thanh Vân. Ảnh: FBNV. Dù đầu tư khá tốn kém cho cuộc đại tu nhan sắc lần này nhưng có vẻ như vòng 3 của Phi Thanh Vân trong thời gian gần đây lại bị méo mó, biến dạng. Ảnh: Khám Phá. Đôi chân quá nhỏ so với vòng 3 "khủng" khiến cơ thể cô mất cân đối. Ảnh: Khám Phá. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

