Phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy qua đời vì xuất huyết não: Cách phòng ngừa bệnh?

Bệnh xuất huyết não (chảy máu não) khiến anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy qua đời là một chứng bệnh khởi phát đột ngột và có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Một số ít may mắn xuất huyết não nhẹ có thể may mắn sống sót nhưng cũng hứng chịu những biến chứng xuất huyết não như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ…. gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống. Xuất huyết não dẫn đến đột quỵ đang tăng nhanh đáng sợ ở cả người già lẫn người trẻ. Để phòng ngừa xuất huyết não, theo các chuyên gia cần kiểm soát huyết áp, loại bỏ những thói quen không lành mạnh. Theo các bác sĩ, chúng ta có thể phòng ngừa chảy máu não đến 80% bằng cách khám bệnh định kỳ, tăng cường vận động, tránh lạm dụng chất gây nghiện, hạn chế rượu bia… Tập thể dục thường xuyên: Nguy cơ chảy máu não sẽ giảm nếu bạn tập thể dục thường xuyên. Vì vậy, hãy duy trì các bài tập thể dục tốt cho sức khỏe như đi bộ, dưỡng sinh, đạp xe… ít nhất 30 phút mỗi ngày nhé. Đừng ép buộc bản thân tập luyện quá sức hay quá nhiều, thay vào đó, hãy chọn những bài tập phù hợp và chia thành những bài nhỏ. Ban đầu chỉ nên tập cường độ ít, đợi cơ thể quen thì mới tiếp tục nâng cao dần. Kiểm soát cân nặng hợp lí: Béo phì thừa cân sẽ khiến cơ thể mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ. Nên hãy có kế hoạch giảm cân để có trọng lượng phù hợp. Mỡ máu, huyết áp cùng lượng đường trong máu đều có thể được kiểm soát tốt hơn khi bạn giảm có cân nặng hợp lý. Mặt khác, bạn cần giảm cân khoa học, lành mạnh và từ từ vì việc giảm cân quá nhanh cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hạn chế uống rượu: Có thể bạn đã nghe rằng một lượng rượu nhỏ sẽ giúp tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng rượu sẽ làm tăng huyết áp, đau tim, đột quỵ… Do đó, bạn nên kiêng hoặc chỉ nên uống 1 – 2 ly nhỏ/ ngày để không tổn hại đến sức khỏe. Nói không với thuốc lá: Dù là người hút thuốc trực tiếp hay thụ động, bạn đều có nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, cũng như các bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Trên thế giới mỗi năm, có khoảng 46000 người chết được cho là có liên quan với việc tiếp xúc với thuốc lá. Vậy nên vì sức khỏe của chính mình, bạn hãy từ bỏ và khuyên người thân xung quanh nói không với thuốc lá. Kiểm tra răng miệng thường xuyên: Hãy vệ sinh răng miệng sạch sẽ và đi khám bác sĩ nha khoa 6 tháng 1 lần vì điều này sẽ giúp bạn giảm nguy cơ chảy máu não. Do đó, bạn cần thường xuyên kiểm tra và điều trị ngay nếu phát hiện các bệnh lý về răng miệng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường xuyên đo huyết áp. Cần theo dõi huyết áp thường xuyên để ngừa xuất huyết não, đột quỵ. Nếu tiền sử mắc bệnh liên quan đến huyết áp cần kiểm soát điều trị. Uống thuốc theo chỉ định bác sĩ, tái khám đúng hẹn. KHÔNG tự ý bỏ thuốc dù cảm thấy cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống đủ dinh dưỡng: Bạn có thể giảm nguy cơ xuất huyết não bằng việc thực hiện và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Vì vậy, hãy bổ sung các loại trái cây, rau, cá, ngũ cốc và thịt nạc để cung cấp cho cơ thể chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Đồng thời, bạn nên hạn chế thức ăn mặn để tránh nạp vào cơ thể lượng natri cao gây tăng huyết áp – một trong những nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não. Ảnh: BS. Video "Bí quyết ăn chay thế nào tốt cho sức khỏe". Nguồn: CSHP.

