Phát thèm món gà “chảy nước miếng” nức tiếng của Tứ Xuyên

Kou Shui Ji hay còn gọi là gà nước bọt/ gà chảy nước miếng, đây là món ăn rất nổi tiếng ở Tứ Xuyên không chỉ đối với người dân địa phương mà ngay cả du khách nước ngoài cũng muốn thưởng thức thử khi có dịp đến đây. Điểm chú ý đầu tiên của mọi người về món đặc sản Tứ Xuyên này đó chính là tên gọi quá độc lạ. Vì sao món gà này lại gọi là gà nước bọt/gà chảy nước miếng? Bởi lý do vô cùng đơn giản đó chính là chỉ cần nhìn thấy món ăn này thì bất cứ ai cũng thấy thèm thuồng và tuôn nước miếng ra ừng ực ngay. Ngoài ra, do món này siêu cay nên khi cho vào miệng thì vị cay của ớt cũng khiến tuyến nước bọt trong miệng người ăn tiết ra nhiều hơn bình thường. Do đó, tên gọi này tuy không được “thuận tai” cho lắm nhưng lại phản ánh rất chính xác đặc trưng của món ăn này. Màu đỏ tươi của món ăn chính là yếu tố kích thích vị giác cực kỳ hiệu quả và khiến ai cũng phát thèm khi vừa nhìn thấy.Món gà chảy nước miếng có cách làm vô cùng đơn giản. Gà là phải sử dụng gà nguyên con, tuy nhiên nếu bạn thích ăn mỗi ức gà thì sử dụng ức gà không cũng được. Gà nguyên con sẽ được luộc chín, trong quá trình luộc người ta sẽ cho thêm hành lá, gừng và một lít rượu để thịt gà thơm và ngon vị hơn. Sau khi gà đã chín sẽ được vớt ra và cho ngay vào nước đá, lật gà liên tục nhiều lần trong nước đá cho đến khi thịt gà nguội hẳn. Cách làm này có công dụng giúp thịt gà săn lại, không bị bở mà ngược lại sẽ dai và ngon hơn. Sau khi thịt gà đã nguội thì sẽ được cắt nhỏ hoặc rút xương, đặc biệt phần da gà là phải giữ nguyên bởi đây chính là phần được đánh giá là ngon nhất sau khi hoàn thành món ăn. Một yếu tố cực kỳ quan trọng của món ăn này đó chính là dầu ớt Tứ Xuyên. Tứ Xuyên vốn dĩ là nơi nổi tiếng ăn cay và khi nhìn thấy dầu ớt này thì bạn sẽ cảm nhận được ngay mức độ ăn cay của người dân nơi đây. Và sau khi thịt gà được cắt nhỏ xong thì người ta sẽ trộn dầu ớt này vào thịt gà, thêm một chút giấm, một chút rượu vang. Tuy nhiên, số lượng dầu ớt dùng cho món gà này là cực nhiều chứ không phải thuộc dạng chỉ trộn chút ít cho thấm vị. Dầu ớt trộn vào gà nhiều đến mức ngập phần thịt gà nên chắc chắn món này cay không thể tưởng. Thịt gà chín vàng ươm lại được điểm thêm màu đỏ tươi của dầu ớt cay “bốc hỏa” Tứ Xuyên đã khiến cho con gà chảy nước miếng này trở nên hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt, khả năng kích thích vị giác của món này là cực cao. Ngoài ra, để món ăn thêm hấp dẫn thì người ta còn cho thêm lạc rang, vừng trắng, hành ngò lên trên món gà vừa tạo cảm giác bắt mắt, vừa giúp tăng độ ngon hơn hẳn. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Kou Shui Ji hay còn gọi là gà nước bọt/ gà chảy nước miếng, đây là món ăn rất nổi tiếng ở Tứ Xuyên không chỉ đối với người dân địa phương mà ngay cả du khách nước ngoài cũng muốn thưởng thức thử khi có dịp đến đây. Điểm chú ý đầu tiên của mọi người về món đặc sản Tứ Xuyên này đó chính là tên gọi quá độc lạ. Vì sao món gà này lại gọi là gà nước bọt/gà chảy nước miếng? Bởi lý do vô cùng đơn giản đó chính là chỉ cần nhìn thấy món ăn này thì bất cứ ai cũng thấy thèm thuồng và tuôn nước miếng ra ừng ực ngay. Ngoài ra, do món này siêu cay nên khi cho vào miệng thì vị cay của ớt cũng khiến tuyến nước bọt trong miệng người ăn tiết ra nhiều hơn bình thường. Do đó, tên gọi này tuy không được “thuận tai” cho lắm nhưng lại phản ánh rất chính xác đặc trưng của món ăn này. Màu đỏ tươi của món ăn chính là yếu tố kích thích vị giác cực kỳ hiệu quả và khiến ai cũng phát thèm khi vừa nhìn thấy. Món gà chảy nước miếng có cách làm vô cùng đơn giản. Gà là phải sử dụng gà nguyên con, tuy nhiên nếu bạn thích ăn mỗi ức gà thì sử dụng ức gà không cũng được. Gà nguyên con sẽ được luộc chín, trong quá trình luộc người ta sẽ cho thêm hành lá, gừng và một lít rượu để thịt gà thơm và ngon vị hơn. Sau khi gà đã chín sẽ được vớt ra và cho ngay vào nước đá, lật gà liên tục nhiều lần trong nước đá cho đến khi thịt gà nguội hẳn. Cách làm này có công dụng giúp thịt gà săn lại, không bị bở mà ngược lại sẽ dai và ngon hơn. Sau khi thịt gà đã nguội thì sẽ được cắt nhỏ hoặc rút xương, đặc biệt phần da gà là phải giữ nguyên bởi đây chính là phần được đánh giá là ngon nhất sau khi hoàn thành món ăn. Một yếu tố cực kỳ quan trọng của món ăn này đó chính là dầu ớt Tứ Xuyên. Tứ Xuyên vốn dĩ là nơi nổi tiếng ăn cay và khi nhìn thấy dầu ớt này thì bạn sẽ cảm nhận được ngay mức độ ăn cay của người dân nơi đây. Và sau khi thịt gà được cắt nhỏ xong thì người ta sẽ trộn dầu ớt này vào thịt gà, thêm một chút giấm, một chút rượu vang. Tuy nhiên, số lượng dầu ớt dùng cho món gà này là cực nhiều chứ không phải thuộc dạng chỉ trộn chút ít cho thấm vị. Dầu ớt trộn vào gà nhiều đến mức ngập phần thịt gà nên chắc chắn món này cay không thể tưởng. Thịt gà chín vàng ươm lại được điểm thêm màu đỏ tươi của dầu ớt cay “bốc hỏa” Tứ Xuyên đã khiến cho con gà chảy nước miếng này trở nên hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt, khả năng kích thích vị giác của món này là cực cao. Ngoài ra, để món ăn thêm hấp dẫn thì người ta còn cho thêm lạc rang, vừng trắng, hành ngò lên trên món gà vừa tạo cảm giác bắt mắt, vừa giúp tăng độ ngon hơn hẳn. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.