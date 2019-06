Phát hiện sốc: Tìm thấy hóa chất diệt cỏ trong 21 loại ngũ cốc

Glysophate đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (một nhánh của WHO) xếp vào loại chất gây ung thư. Tuy nhiên, hóa chất này tiếp tục xuất hiện trong thực phẩm ở Mỹ.

Một nghiên cứu mới tiết lộ, ít nhất 21 loại ngũ cốc, thanh đồ ăn nhẹ và các loại hạt tổng hợp do Cheerios, Nature Valley và Fiber One sản xuất có chứa Glysophate.

Honey Nut Cheerios là một trong số 21 loại ngũ cốc được tìm thấy có chứa glysophate. Ảnh: Dailymail

Các nhà khoa học thuộc Nhóm công tác môi trường (EWG) đã tìm thấy thành phần trong ngũ cốc làm từ yến mạch do General Mill và Fiber One sản xuất ở mức cao hơn mức mà Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) cho là an toàn.