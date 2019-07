Phẫn uất người cũ gửi ảnh nóng bêu riếu tôi với bố mẹ chồng

Em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có bố mẹ chồng tâm lý và thương con dâu như vậy.

Có thể nói Minh - chồng em - dính tình yêu "sét đánh" với em ngay từ lần đầu tiên. Thế nên anh chủ động theo đuổi, tán tỉnh từ sau lần đầu gặp gỡ. Còn em lúc đó vừa chia tay mối tình 2 năm nên thấy mọi thứ thật mông lung và có phần né tránh.



Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, Minh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, động viên và giúp em vượt qua tất cả. Vì vậy mà em đã nhận lời yêu anh sau 3 tháng quen biết.

Rồi càng ngày, em càng nhận ra Minh chính là người đàn ông mà em đang tìm kiếm. Anh có thể không đẹp trai, khéo miệng như người khác nhưng lại chân thành, tốt bụng. Anh có thể không kiếm ra nhiều tiền như người khác nhưng có bao nhiêu đều sẵn sàng đưa hết cho vợ và không để em phải thiếu thốn gì.

Không những thế, bố mẹ Minh đều là những người ngay thẳng, tốt bụng. Nhà chỉ có một mình anh nhưng ông bà không hề nuông chiều mà trái lại, còn nuôi dạy anh trở thành người đàn ông tử tế như hiện tại. Thế nên chưa đầy 1 năm kể từ lúc quen và yêu nhau, chúng em đã quyết định về chung một nhà.

Sau khi cưới, bọn em dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà đã về hưu và có thời gian rảnh nên luôn sẵn sàng giúp đỡ con cái. Vợ chồng em đi làm cả ngày nhưng mỗi khi về đến nhà, mẹ chồng đã nấu sẵn cơm ngon canh ngọt. Việc nhà em ít khi phải động tay vào vì tính bà vốn sạch sẽ, ở nhà rảnh tay là bà làm hết. Còn bố chồng em cũng rất vui tính và thoải mái, ông coi em như con gái chứ không xét nét gì.

Thế nhưng cuộc sống dễ chịu của em bỗng chốc bị phá vỡ khi tình cũ xuất hiện. Anh ta chính là người em đã yêu 2 năm trước khi đến với Minh. Sau khi biết em lấy chồng và sống hạnh phúc, anh ta thường xuyên nhắn tin, gọi điện "khủng bố" em. Khi thì đòi gặp, khi thì đòi tiền và còn dọa nếu em không đồng ý sẽ tung hê ảnh nóng của em và anh ta trước đây lên.

Đương nhiên em vô cùng hoảng sợ, nhưng sau một hồi trấn an và suy nghĩ thì không nhớ mình có chụp bức ảnh nào với anh ta. Vì vậy mà em cho rằng anh ta chỉ dọa dẫm chứ thực sự không có nên chặn số rồi mặc kệ. Em cũng không kể chuyện này với bất kì ai, kể cả chồng.

Thế nhưng không phải dọa, anh ta đã làm thật. Và không hiểu tìm được số điện thoại ở đâu, người đầu tiên anh ta gửi những bức ảnh kia lại là bố mẹ chồng em.

Tối hôm đó, chồng đi làm về muộn nên sau khi cơm nước xong xuôi, em lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì bố mẹ chồng từ tầng dưới đi lên và gọi cửa. Không khỏi thắc mắc nhưng em vẫn mở cửa và thấy bố chồng giơ điện thoại cho con dâu xem một bức ảnh khỏa thân của em và người đàn ông khác. Hóa ra gã người yêu cũ đê tiện đã chụp ảnh lúc em đang ngủ. Vì rất bất ngờ nên em ú ớ:

- Ơ... Bố mẹ... Ơ... Con...

- Con à! Bố mẹ đối xử với con không đến nỗi nào. Sao con nỡ lòng phản bội thằng Minh như vậy? Tấm ảnh này là thế nào hả con?

- Con biết bố mẹ bây giờ khó lòng mà bình tĩnh được, nhưng bố mẹ cho con xuống nhà ngồi nói chuyện được không ạ? Con xin bố mẹ. Vì chính bản thân con cũng đang sợ lắm ạ.

Ông bà đồng ý nên cả 3 người cùng đi xuống nhà. Đúng lúc đó, Minh cũng về nên anh được bố mẹ kêu vào thông báo mọi chuyện luôn. Thế là em lặng lẽ kể đầu đuôi câu chuyện về gã người yêu cũ tệ bạc:

"Anh ta không chỉ ham mê cờ bạc, rượu chè mà thỉnh thoảng còn đánh con nên con đã quyết tâm chia tay, nào ngờ đến giờ anh ta vẫn cố tình phá hoại cuộc sống của con. Thời gian vừa rồi anh ta liên tục "khủng bố" điện thoại, ép con phải làm những chuyện kinh khủng nhưng con không đồng ý. Con cam đoan với bố mẹ và anh, chuyện này đã xảy ra từ khi chúng con còn yêu nhau chứ không phải con phản bội chồng hay lừa dối bố mẹ. Con cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người, nhưng tất cả những gì con nói đều là thật. Tiếp theo thế nào đều do bố mẹ và anh quyết định, con xin lỗi ạ".

Minh không nói gì mà chỉ ôm vợ an ủi, nhưng thật bất ngờ bởi bố mẹ chồng em lại nói một câu khiến em khóc nghẹn. Ông bà bảo: "Sao con không kể với bố mẹ ngay từ đầu? Sai lầm tuổi trẻ ai cũng có, bố mẹ hiểu và thông cảm cho con. Ngày mai thằng Minh đưa vợ ra công an tố cáo cái loại đốn mạt kia đi cho biết mặt. Con cũng cầm theo điện thoại ra cho công an biết hết những việc xấu xa mà nó đe dọa con đi. Khổ thân!".

Nghe bố mẹ chồng nói mà em không dám tin vào tai mình, bởi không ngờ rằng ông bà lại có thể tốt và vị tha như vậy. Vừa khóc em vừa cảm ơn bố mẹ trong nước mắt giàn giụa. Đúng là em phải may mắn lắm mới gặp được bố mẹ chồng như vậy!

