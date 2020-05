Phân chim sơn ca làm đẹp, nhiều sao áp dụng... hiệu quả ra sao?

Đắp mặt nạ phân chim sơn ca làm đẹp nghe có vẻ lạ lùng và khá bẩn song đây thực chất là một bí quyết sắc đẹp có từ hàng thế kỷ của người Nhật mà sang thời hiện đại, những nhân vật nổi tiếng của thế giới phương Tây như Victoria Beckham đã không ngớt lời khen ngợi.

Phương pháp được Victoria Beckham yêu thích nhất và áp dụng trong nhiều năm liền chính là đắp mặt nạ bằng phân chim sơn ca.

Trang tin Daily Mail cho hay, Victoria Beckham đã khiến nhiều người bất ngờ vì bí quyết chăm sóc da độc lạ. Người đẹp cho biết, từ lâu cô luôn ngưỡng mộ làn da trắng mềm, mịn màng của phụ nữ Nhật nên đặc biệt tìm hiểu phương pháp làm đẹp của phụ nữ tại đất nước này. Và phương pháp được cô yêu thích nhất áp dụng trong nhiều năm liền chính là đắp mặt nạ bằng phân chim sơn ca.

Hiện tại, mặt nạ phân chim vẫn được Victoria áp dụng thường xuyên. Theo như cảm nhận của Victoria phương pháp kỳ lạ này không chỉ giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà còn diệt trừ tận gốc mụn trứng cá luôn dày vò cô từ thời niên thiếu.

Phương pháp đắp mặt nạ dưỡng da bằng phân chim sơn ca cũng được nhiều người nổi tiếng khác như Tom Cruise, Oprah áp dụng. Nam tài tử Tom Cruise chia sẻ loại mặt nạ dưỡng da của mình là từ phân chim sơn ca, cám gạo và nước. Dù nghe hơi rợn người, anh rất yêu thích liệu pháp này và sẵn sàng trả 180 bảng Anh (khoảng 5 triệu đồng)/lần đắp mặt nạ phân chim.

Từ đầu thế kỷ 17, các kỹ nữ Geisha đã sử dụng một loại bột làm từ phân chim sơn ca được gọi tên là “uguisu no fun”. Đây là một thứ bột trang điểm có tác dụng làm sáng da cũng như trẻ hóa làn da. Loại phân này là chất thải của chim Chích bụi rậm hay chim Sơn Ca Nhật Bản (cettia diphone), đây là loài chim nhỏ mà có thể được tìm thấy ở khắp nước Nhật, Trung Quốc, Đài Loan và các vùng khác ở Viễn Đông. Nó là loài chim hót báo hiệu sớm nhất về mùa Xuân trên đất Nhật. Ý tưởng sử dụng phân chim chích bụi rậm thật sự là sáng tạo Triều Tiên có từ triều đại Bình An của Triều Tiên (794 – 1185), khi đó người Triều Tiên đã dạy người Nhật làm thế nào để lấy phân chim, dùng nó để loại bỏ thuốc nhuộm trên vải và tạo ra các dạng hoa văn tinh tế trên y phục truyền thống kimono của Nhật. Thực tế là các enzyme có trong uguisu no fun đã đóng vai trò như là một thứ chất tẩy trắng tự nhiên.

Người Nhật cũng sử dụng phân chim chích bụi rậm để loại bỏ các vết bẩn từ áo kimono và những sản phẩm vải lụa khác. Trong suốt triều đại Edo (1603 – 1868), phân chim chích bụi rậm cũng được dùng như là một liệu pháp chăm sóc sắc đẹp. Dùng phân chim chích để tẩy vết dơ lại không làm hỏng vải, vì thế cư dân Nhật đã khám phá ra rằng thứ phân chim đó nó cũng tác dụng tốt trên da người và có các tính năng làm đẹp da.