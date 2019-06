Phải làm sao khi thường xuyên bị chồng bạo dâm bằng... lời nói

Trong chăn gối có một chuyện lạ là chồng tôi đôi lúc tuôn ra những lời khó nghe, có hơi hướm nhục mạ. Anh ấy bảo là chúng tự bật ra không cố ý. Tôi thấy trên mạng có nói đến vấn đề bạo dâm nên rất lo...

Th.Xinh (TP.HCM)

Bạo dâm bằng ngôn từ khó nghe là hình thức làm đối phương đau khổ để tạo khoái cảm. Hình minh họa. Bạo dâm là từ dùng để chỉ những người đạt khoái cảm tình dục bằng cách hành hạ thể xác hoặc tinh thần người khác. Bạo dâm thể xác liên quan đến tra tấn, nhục hình. Hành hung tinh thần là mắng chưởi, hạ nhục...



Dù với hình thức nào thì mục đích của đương sự vẫn là nhìn thấy, nghe thấy, ở mức mãnh liệt nhất, dáng vẻ đau đớn của nạn nhân để thỏa mãn.

Đây là một hình thức lệch lạc tình dục nguy hiểm. Trước hết, nó là đầu đề cực tốt cho bạo lực, thậm chí án mạng. Có thể đương sự không hề muốn bạn tình bươu đầu sứt trán nhưng chính những chiêu thức “lên đỉnh” khác người của họ đã ẩn tàng tính sát thương.

Thật ra như bao kiểu tình dục dị thường khác, xét về lý, những người này không có lỗi. Họ chỉ ra tay khi tìm đến khoái cảm, không phải kẻ mê thích người khác đau đớn vì ác độc.

Phần lớn người bạo dâm không hoặc từng có gia đình, do họ tự ý thức sự “nguy hiểm” của mình hoặc do ít có cơ may tìm được người vợ hay chồng đủ can đảm gắn bó dài lâu. Đàn ông mắc bệnh này đã “khổ”, phụ nữ càng cực hơn.

Vòng vo để nói rằng chỉ có bạn mới rõ chồng bạn có bệnh hay không. Một ông chồng trong cơn điên tiết có thể ăn mắm ăn muối nhưng nếu chúng thành hệ thống và nhất là ông khai thật rằng nhờ làm nhục vợ mà hoan lạc xác thịt của mình tăng vọt thì khó lòng chối cãi.

Không có người khỏe mạnh nào “lên đỉnh” nhờ mắng vợ cả. Nội dung của những câu mạ lỵ cũng là yếu tố chẩn đoán. Lời mất khôn hoàn toàn khác câu chữ cốt đạt thành khoái lạc. Thêm nữa, khó ngăn người bạo dâm “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” thay vì chỉ dừng lại bạo hành bằng lời, bởi với họ, khoái cảm được cân đo theo mức độ bạo lực.

Có một cách chẩn đoán đơn giản là hầu hết bạo dâm cũng như nhiều hình thức lệch lạc tình dục khác được “lập trình” từ trong bụng mẹ. Do vậy, ít có chuyện ai đó lành như đất mười mấy năm hương lửa để rồi một đêm xấu trời biến thành “quỷ dâm”.

Trường hợp bà vợ sống đời với cây tùng cây bách bạo dâm mà không biết, tuy hiếm nhưng có thể xảy ra, thường rơi vào người đàn ông có nội lực tinh thần, sức chống chịu thiệt thòi khoái lạc thượng thừa đủ để giấu nhẹm với vợ; còn để thỏa mãn “cái tôi” đích thực thì họ tìm đến đối tượng ít ràng buộc hơn hoặc đơn giản là với… dịch vụ thu phí.

