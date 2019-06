Nuôi dưỡng làn da từ bên trong với 9 thực phẩm chống lão hóa

1. Bơ

Là một thực phẩm chống lão hóa, bơ rất tốt cho da. Chúng chứa các chất chống oxy hóa, vitamin A và vitamin E - vừa bảo vệ da chống lại tia UV và giữ ẩm cho da. Ngoài ra, chúng có chứa glutathione- một chất chống oxy hóa mạnh cũng giữ cho làn da khỏe mạnh. 2. Quả việt quất

Quả việt quất chứa lượng chất chống oxy hóa cao giúp chống lại các gốc tự do. Loại trái cây này có hương vị tương đối nhẹ, có thể được thêm vào thực phẩm ăn sáng như bánh kếp, sinh tố, salad hoặc ăn chúng trực tiếp như một bữa ăn nhẹ. Tất cả các loại quả mọng khác chẳng hạn như quả mâm xôi, dâu tây cũng chứa chất chống oxy hóa. 3. Trà xanh

Ngoài nước lọc, uống trà xanh là một cách tuyệt vời để giữ nước. Nó giữ cho làn da khỏe mạnh vì có chất chống oxy hóa, vitamin B3 và một hóa chất khác gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). 4. Cam

Cam rất tốt cho da vì chúng giàu nước, giữ cho da luôn ngậm nước. Những loại trái cây này cũng rất giàu vitamin C, cần thiết cho cơ thể để sản xuất collagen- một loại protein giữ cho làn da săn chắc và chống lại các dấu hiệu lão hóa. 5. Lựu

Giống như cam, lựu chứa nhiều vitamin C. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do, thúc đẩy làn da khỏe mạnh. 6. Khoai lang

Khoai lang giữ cho làn da khỏe mạnh vì chúng chứa nhiều vitamin C và beta-carotene. Chất beta-carotene được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A và chất chống oxy hóa có lợi cho da. 7. Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Pphytochemical giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. 8. Dưa hấu

Dưa hấu có chứa khoảng 92% nước, giữ cho làn da ngậm nước. Tương tự như cà chua, dưa hấu cũng chứa lycopene, có thể giúp bảo vệ da khỏi lão hóa, nếp nhăn và thậm chí là ung thư da. 9. Cá hồi hoang dã

Cá hồi hoang dã là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể giữ cho làn da ngậm nước, giúp giảm viêm và chống ung thư. Ảnh: Pixabay.

