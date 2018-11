Nữ thư ký xinh đẹp, giàu có sa bẫy Sở Khanh trá hình

Đau cũng đã đau rồi, tình, tiền cô mất cho kẻ lừa đảo rồi, có làm to chuyện hay kiện cáo thì cuối cùng cái thiệt cũng về phần cô, mà có khi thanh danh của cô vì thế bị ảnh hưởng vì dư luận cười chê, phán xét nữa.

Việc cô nhận cái kết đắng ngày hôm nay, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Nữ thư ký xinh đẹp trắng tay vì say tình ... soái ca 'đào mỏ' là do cô tự chọn chứ nào ai ép buộc hay đưa đường, dẫn lỗi cho cô đâu? Nhưng thôi cô ạ, đau cũng đã đau rồi, tình, tiền cô mất cho kẻ lừa đảo rồi, có làm to chuyện hay kiện cáo thì cuối cùng cái thiệt cũng về phần cô, mà có khi thanh danh của cô vì thế bị ảnh hưởng vì dư luận cười chê, phán xét nữa.

Theo tôi quên được thì cô cố mà quên, cố cho chuyện không hay ho này vào dĩ vãng sau khi đã rút cho mình bài học kinh nghiệm. 30 tuổi chưa phải đã hết cơ hội tìm cho mình một mái ấm bình yên, nhất là cô được học hành, đào tạo bằng cấp tử tế, có công việc thuận lợi cho thu nhập ổn định. Cứ bình tĩnh, từ từ trong việc hôn nhân của mình, suy nghĩ, cân nhắc thật thấu đáo rồi hãy quyết định, đừng vì cảm tính, hay nóng vội, sợ ế mà vơ quàng, vơ xiên một lần nữa cô nhé.

Sống ở đời khó ai tránh được sai lầm, khuyết điểm, quan trọng là sau khi vấp ngã biết đau và biết đứng dậy vượt qua chính mình. Tin rằng một phụ nữ có học, có hiểu biết như cô sẽ không để mình trượt vào vết cũ nữa.

Mong sớm nhận được tin tốt lành từ cô, chúc cô có sức khỏe, mạnh mẽ, sáng suốt để có được bến đỗ xứng đáng với mình một ngày không xa.