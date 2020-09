Nữ sinh lớp 8 Thanh Hóa mang thai, bảo bối sinh lý cần trang bị cho con?

Ngày 27/9, tin từ UBND xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một nữ sinh lớp 8 mang thai đôi được 5 tháng. Theo ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã, ngày 14/8, địa phương nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. (ngụ trên địa bàn xã) về việc con gái bà là cháu N.T.N. (sinh tháng 7/2007) có quan hệ yêu đương với nam thanh niên N.T.L. (SN 1992; ngụ xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương) dẫn đến có thai. Trước đó ít ngày, cũng tại Thanh Hoá, sự việc gây bức xúc trong dư luận là trường hợp em Đ.M.A. (SN 2006, là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn thị xã Nghi Sơn) mang thai gần 15 tuần. Theo đơn trình báo gửi cơ quan công an, thời gian gần đây bà C. thấy cháu ngoại có nhiều biểu hiện bất thường, bụng to hơn nên gia đình đã đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện cháu A. đã có bầu hơn 14 tuần. Nguyên nhân là trong thời gian nghỉ dịch COVID-19, khoảng tháng 5 vừa qua, một số bạn rủ A. đi hoạt động ở lớp nhưng lại đưa em tới nhà 1 người bạn cùng lớp. Tại đây, nữ sinh này đã bị ép quan hệ với 1 bạn nam cùng lớp dẫn tới có thai. Trước đó, vụ việc một thầy giáo dụ dỗ nữ sinh lớp 8 quan hệ dẫn đến có thai xảy ra ở Lào Cai cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo việc giáo dục giới tính cho trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Mặc dù các sự việc trên xảy ra ở các hoàn cảnh khác nhau nhưng có thể thấy một điểm chung là các em nữ sinh, nam sinh đã không được giáo dục giới tính đầy đủ để có thể phòng tránh được việc mang thai khi tuổi còn quá nhỏ. Chuyên gia giáo dục giới tính Melissa Carnagey cho biết: "Trò chuyện với con để nâng cao nhận thức về cơ thể là những cuộc đối thoại sớm nhất cha mẹ có thể thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ". Nói về các bộ phận của cơ thể và về quyền tự quyết định tới cơ thể mình sẽ đặt nền móng vững chắc cho trẻ khi tiếp xúc với các vấn đề khó hơn, quan trọng hơn đó là hiểu về sự đồng thuận, về những hành vi tình dục sai trái. Nhiều cha mẹ cho rằng dạy giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm khiến trẻ coi tình dục là thứ bình thường, dễ sa vào các mối quan hệ yêu đương từ sớm, dẫn đến sớm quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đây là một sai lầm. Vấn đề tình dục sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con khi chúng trưởng thành. Vì vậy, hãy nói với con các vấn đề liên quan về giáo dục giới tính càng sớm càng tốt song không được vội vã. Nếu con chưa sẵn sàng tiếp nhận khái niệm này bạn nên dừng lại, tránh trường hợp lợi bất cập hại. Tùy thuộc vào độ tuổi của con, bạn có thể tìm những trang mạng hay, sách báo có nội dung thông tin phù hợp cho con đọc. Việc đọc những nguồn thông tin hay, xem những chương trình giáo dục giới tính không chỉ giúp các cuộc trò chuyện của bạn và con trở nên thú vị mà còn giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn, không ngượng ngùng khi trao đổi. Bạn có thể cung cấp các tài liệu giáo dục giới tính cho con tìm hiểu rồi cùng con trao đổi về những gì trẻ còn khúc mắc hay bận tâm. Dạy trẻ trân trọng cơ thể mình và làm chủ chúng: Chúng ta cần dạy trẻ hiểu về cơ thể trẻ và quyền tự chủ, lòng tự trọng, để trẻ hiểu và có trách nhiệm trước bất cứ hành vi xâm phạm nào của người khác. Hãy để trẻ có quyền nói “Không” với bất cứ hành vi cưỡng bức nào của người lớn mà trẻ không cảm thấy thoải mái. 85% trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục bởi những người quen biết. Đó có thể là người họ hàng, bạn thân của gia đình, hàng xóm, giáo viên,… Đối tượng có thể là người đàn ông, một phụ nữ hay thậm chí 1 đứa trẻ hư khác. Thật không may, kẻ lạm dụng con bạn đều có thể là bất cứ ai. Vì thế, cha mẹ cần dạy trẻ hiểu nguyên tắc không một ai có quyền cưỡng ép, xâm hại em, nhất là vùng riêng tư là điều hết sức quan trọng. Thậm chí, để trẻ hiểu và áp dụng nguyên tắc ấy với cha mẹ mình. Bạn nên ủng hộ điều đó. Cũng giống như việc dạy trẻ sang đường: bạn chuẩn bị điều này cho trẻ không có nghĩa nó sẽ xảy ra trên thực tế. Nhưng nếu có, trẻ sẽ biết cách phản xạ để bảo vệ mình và sau đó kể lại cho bạn mà không hề e dè, sợ hãi. Hãy nhớ giáo dục giới tính cho trẻ là việc thường xuyên, liên tục. Hãy để ý và quan tâm đến các dấu hiệu ở trẻ. Đó là cách tốt nhất để kịp thời trang bị thêm kiến thức cho trẻ và nhận biết điều gì đang xảy ra ở trẻ. Ảnh minh họa: Internet. Mời độc giả xem video "Mang thai hộ và những góc khuất". Nguồn: VTV24.

