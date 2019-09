Nữ sinh 13 tuổi giao cấu 6 trai lạ rồi tống tiền: bệnh hoạn tình tiền?

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, một bé gái 13 tuổi giao cấu với 6 thanh niên; cụ thể cô bé này đã thông qua mạng xã hội Facebook và bạn bè, quen biết với nhóm thanh niên 6 người ở Lạng Sơn, sau đó lần lượt chủ động giao cấu với 6 thanh niên. Cá biệt, có tối cô bé này đã chủ động giao cấu liền với 3 thanh niên trong cùng 1 địa điểm.

Cụ thể, ngày 11/9 VKSND TP Lạng Sơn đã truy tố 6 đối tượng về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự.

Theo đó, Bùi Cát A., SN 20/7/2005 (14 tuổi), hộ khẩu thường trú: phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, sống với bà ngoại trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Thông qua mạng xã hội Facebook và bạn bè, Cát A. có quen biết với 6 thanh niên ở Lạng Sơn. Trong đó có 1 người là người yêu của Cát A., cũng quen qua Facebook từ khoảng tháng 12/2018. Đến 9/2, Cát A. lên Lạng Sơn chơi và gặp gỡ 6 thanh niên này.

Ngày 28/2/2019, Cát A. viết đơn trình báo về việc bị một số nam thanh niên hiếp dâm. Sau đó tại các biên bản ghi lời khai, Cát A. khai nhận có hành vi tự nguyện giao cấu với cả 6 thanh niên. Thời điểm này Cát A. mới 13 tuổi 7 tháng.

6 thanh niên thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý là trong vụ án này, sau khi Cát A. chủ động giao cấu với 6 thanh niên này, Cát A. cũng chủ động viết đơn trình báo với cơ quan chức năng; đồng thời Cát A. yêu cầu gia đình các đối tượng bồi thường cho Cát A. mỗi người 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Vũ Bá Huân, SN 1997; Ngô Tuấn Hùng, SN 1999; La Thanh Cầu, SN 1993, (cả 3 cùng trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn); Hoàng Minh Quân, SN 1996; Hoàng Ngọc Hải, SN 1996 cùng trú tại phường Vĩnh Trại; Trần Đức Vinh, SN 2001, trú tại phường Đông Kinh; Nguyễn Ngọc Chinh, SN 2001, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Câu chuyện “động trời” này có lẽ không ai, không một người làm cha làm mẹ nào muốn tin là sự thật. Ở tuổi 13, một đứa trẻ bình thường còn “ăn chưa no, lo chưa tới” tại sao lại có thể có những suy nghĩ và hành động “bệnh hoạn” đến vậy? Không chỉ coi tình yêu, tình dục như trò đùa, sẵn sàng quan hệ tình dục, với không chỉ một người là người yêu, mà quan hệ “bầy đàn” với nhiều người cùng thời điểm. Đáng sợ hơn, cô bé đã coi việc quan hệ tình dục này là công cụ để tống tiền.

Có lẽ quan điểm sai lầm, lệch lạc về tình yêu, tình dục và đồng tiền đã làm cho cô bé không thể phân biệt đúng sai, phải trái, không phân biệt được việc nên hay không nên, được phép hay không được phép ở lứa tuổi của mình.

Có lẽ cô bé này không chỉ thiếu kiến thức về pháp luật, về sức khỏe sinh sản, kiến thức về giới tính, mà cái cô bé còn thiếu một cách nghiêm trọng đó là quan điểm sống, lối sống, nhân cách sống. Điều này một phần có lẽ do hoàn cảnh gia đình không được bố mẹ chăm lo dạy bảo, cô bé phải sống với bà; một phần do những tác động tiêu cực từ xã hội, ảnh hưởng từ lối sống buông thả, chạy theo đồng tiền, lối sống suy đồi, thoái hóa đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Điều này cũng một phần do sự giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức của nhà trường còn chưa thực sự hiệu quả.

Xét về một khía cạnh nào đó, cô bé có thể bị coi là hư hỏng, là bệnh hoạn, trơ trẽn; nhưng ở một khía cạnh khác, cô bé thực sự đáng thương. Bởi ở lứa tuổi non nớt, dễ sai lầm lạc lối, cô bé không có người dẫn dắt, đã bị “tiêm nhiễm” những điều xấu xa, tồi tệ để rồi hình hành một quan điểm sống, một lối sống lệch lạc, bệnh hoạn, mà nếu không được giáo dục, uốn nắn thì khi trưởng thành sẽ có nguy cơ cao sa vào những tệ nạn xã hội…

Trong vụ việc này, không chỉ cô bé sinh năm 2005 là người đáng lên án vì hành vi chủ động quan hệ tình dục với 6 thanh niên mà cả 6 thanh niên này cũng đáng phải nhận sự trừng phạt của pháp luật do hành vi phạm tội của mình. Là những thanh niên ở tuổi trưởng thành, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, 6 thanh niên này hoàn toàn có đủ hiểu biết về việc vi phạm pháp luật của mình, nhưng vẫn bất chấp pháp luật, cố tình tham gia vào “trò chơi bệnh hoạn” của cô bé. Điều này là hệ lụy của sự suy đồi đạo đức xã hội, lối sống buông thả, không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Sự xét xử nghiêm minh của pháp luật trong vụ án này sẽ không chỉ là bài học đích đáng cho 6 thanh niên; mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh những người đang sống buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi, bất chấp pháp luật; cảnh tỉnh các bậc cha mẹ và nhà trường trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con trẻ.