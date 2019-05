"Nữ hoàng phòng gym Hà thành" dạy cách trị "eo vuông"

"Nữ hoàng phòng gym" Hana Giang Anh có thân hình rất săn chắc. Theo Hana Giang Anh chia sẻ, việc tập bụng để có cơ trong thời gian ngắn sẽ khiến các bạn đau rất nhiều bởi khi đó bụng chưa hình thành cơ. Còn với những người tập lâu năm, cơ bụng đã ổn định việc tập luyện này đôi khi là không cần thiết. Mới đây, cô gợi ý về thực đơn siết mỡ bụng nhận được sự quan tâm lớn từ các tín đồ làm đẹp. Nói rõ hơn, quy tắc siết mỡ trong 7 ngày: cắt bỏ hoàn toàn carb và tinh bột ra khỏi khẩu phần ăn (chỉ ăn maximum 10% carb trong tổng thực phẩm cả ngày, thường là trong rau). Cuối cùng, plank là động tác khóa cơ kết thúc bài tập. Khi không còn đường trong máu, cơ thể sẽ tự động lấy dưỡng chất để đốt năng lượng và như thế dù không cần tập, cơ thể vẫn đốt mỡ cả ngày trong lúc mình sinh hoạt, kể cả khi đi ngủ. Cố gắng giữ cho mông không bị chổng lên quá cao, không dịch chuyển và cơ thể tạo thành một đường thẳng là yêu cầu quyết định tới thành công cho bài tập. Tuy nhiên do không có carb nên trong 7 ngày tuỳ vào cơ địa, chúng ta sẽ cảm thấy khá mệt, thường mệt nhất trong 2-3 ngày đầu, cũng có người lại không cảm thấy mệt mỏi gì cả... Cuối cùng Hana quan niệm, để cải thiện vóc dáng 70% phụ thuộc chế độ dinh dưỡng, 20% do tập luyện và 10% còn lại là tâm lý. Chúng ta nên tìm ra những phương pháp tập khác nhau để cải thiện số đo cơ thể tránh nhàm chán cho người tập. Cô cũng hướng dẫn những bài tập đơn giản để siết cơ bụng. Bài tập bao gồm 12 phút với 5 tới 7 động tác, tập liên tục với cường độ cao. Đầu tiên là tập gập bụng với tư thế nằm ngửa, dừng lại ở tư thế khom người, đặt từng đốt sống lưng chạm sàn và lại đưa từng đốt sống nhấc lên. Tiếp đến, động tác vặn người qua trái và qua phải với 10 nhịp mỗi bên, trước khi sang giai đoạn tiếp theo hãy thực hiện đập tay giữa không trung. Lưu ý, tay duỗi thẳng theo mặt phẳng sàn nhà. Động tác thứ 3 được Hana Giang Anh giới thiệu sẽ tác động tới cơ bụng dưới, nhấc chân thẳng khỏi mặt đất với những động tác nâng lên hạ xuống đều đặn, cuối cùng là plank. 12 phút trôi qua với bài tập "rất nặng" sẽ mang lại cho bạn cơ bụng săn chắc, bụng phẳng lỳ chỉ trong một thời gian ngắn để bạn nữ tự tin diện bikini tung tăng biển. Trước khi bước vào bài tập, hãy chọn những trang phục phù hợp, thoải mái và có độ co giãn tốt, thấm hút mồ hôi... tạo điều kiện để bài tập đạt được hiệu quả tốt nhất.







"Nữ hoàng phòng gym" Hana Giang Anh có thân hình rất săn chắc. Theo Hana Giang Anh chia sẻ, việc tập bụng để có cơ trong thời gian ngắn sẽ khiến các bạn đau rất nhiều bởi khi đó bụng chưa hình thành cơ. Còn với những người tập lâu năm, cơ bụng đã ổn định việc tập luyện này đôi khi là không cần thiết. Mới đây, cô gợi ý về thực đơn siết mỡ bụng nhận được sự quan tâm lớn từ các tín đồ làm đẹp. Nói rõ hơn, quy tắc siết mỡ trong 7 ngày: cắt bỏ hoàn toàn carb và tinh bột ra khỏi khẩu phần ăn (chỉ ăn maximum 10% carb trong tổng thực phẩm cả ngày, thường là trong rau). Cuối cùng, plank là động tác khóa cơ kết thúc bài tập. Khi không còn đường trong máu, cơ thể sẽ tự động lấy dưỡng chất để đốt năng lượng và như thế dù không cần tập, cơ thể vẫn đốt mỡ cả ngày trong lúc mình sinh hoạt, kể cả khi đi ngủ. Cố gắng giữ cho mông không bị chổng lên quá cao, không dịch chuyển và cơ thể tạo thành một đường thẳng là yêu cầu quyết định tới thành công cho bài tập. Tuy nhiên do không có carb nên trong 7 ngày tuỳ vào cơ địa, chúng ta sẽ cảm thấy khá mệt, thường mệt nhất trong 2-3 ngày đầu, cũng có người lại không cảm thấy mệt mỏi gì cả... Cuối cùng Hana quan niệm, để cải thiện vóc dáng 70% phụ thuộc chế độ dinh dưỡng, 20% do tập luyện và 10% còn lại là tâm lý. Chúng ta nên tìm ra những phương pháp tập khác nhau để cải thiện số đo cơ thể tránh nhàm chán cho người tập. Cô cũng hướng dẫn những bài tập đơn giản để siết cơ bụng. Bài tập bao gồm 12 phút với 5 tới 7 động tác, tập liên tục với cường độ cao. Đầu tiên là tập gập bụng với tư thế nằm ngửa, dừng lại ở tư thế khom người, đặt từng đốt sống lưng chạm sàn và lại đưa từng đốt sống nhấc lên. Tiếp đến, động tác vặn người qua trái và qua phải với 10 nhịp mỗi bên, trước khi sang giai đoạn tiếp theo hãy thực hiện đập tay giữa không trung. Lưu ý, tay duỗi thẳng theo mặt phẳng sàn nhà. Động tác thứ 3 được Hana Giang Anh giới thiệu sẽ tác động tới cơ bụng dưới, nhấc chân thẳng khỏi mặt đất với những động tác nâng lên hạ xuống đều đặn, cuối cùng là plank. 12 phút trôi qua với bài tập "rất nặng" sẽ mang lại cho bạn cơ bụng săn chắc, bụng phẳng lỳ chỉ trong một thời gian ngắn để bạn nữ tự tin diện bikini tung tăng biển. Trước khi bước vào bài tập, hãy chọn những trang phục phù hợp, thoải mái và có độ co giãn tốt, thấm hút mồ hôi... tạo điều kiện để bài tập đạt được hiệu quả tốt nhất.