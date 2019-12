“Nữ hoàng nhạc Giáng sinh” Mariah Carey giữ dáng bằng món ăn đắt đỏ gì?

Mariah Carey không chỉ nổi tiếng với giọng ca nội lực mà còn gây ấn tượng với vóc dáng nóng bỏng. Để có được ba vòng hoàn hảo, nữ ca sĩ phải thực hiện chế độ ăn uống khắc nghiệt. Chế độ ăn kiêng để giữ dáng của giọng ca "All I want for Christmas is you" rất nghiêm ngặt. Người đẹp chỉ ăn cá hồi Na Uy và nụ bạch hoa mỗi ngày. Cá hồi Na Uy to lớn và béo khỏe nhất trong tất cả các giống cá hồi đặc biệt là giàu chất dinh dưỡng hơn. Nụ bạch hoa là nụ chưa nở của loại cây có nguồn gốc ở vùng Địa Trung Hải thường được sử dụng nấu với cá hay ăn cùng salad. Nụ bạch hoa tốt cho tiêu hóa, chống lão hóa và giúp giảm nguy cơ bị ung thư và tim mạch. Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân luôn đảm bảo chế độ ăn giàu protein để cơ thể săn chắc hơn. Mặc dù ăn protein sẽ giúp bạn no bụng, nhưng không ăn gì ngoài cá hồi nghĩa là bạn sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng từ rau, trái cây và ngũ cốc. "Bạn sẽ chán ngấy chế độ ăn kiêng của tôi. Thật sự rất khó khăn", Carey chia sẻ. Tuy nhiên một số chuyên gia dinh dưỡng phản bác chế độ ăn kiêng của Mariah Carey rằng không nên chỉ nạp duy nhất một nguồn chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến việc thiếu hụt các chất khác. Ngoài ra, cô còn áp dụng chế độ ăn uống không đường và chỉ tiêu thụ protein nạc, cắt bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Khi thèm ăn cô ấy sẽ ăn những miếng trái cây nhỏ hoặc một số loại quả như việt quất. Mariah Carey thực hiện chế độ eat clean, tập trung vào các thực phẩm là rau, cô ấy cũng không ăn tinh bột và bánh mì. Món khoái khẩu của người đẹp là bánh mì và mì ống nhưng cô đã loại bỏ nó ra khỏi thực đơn vì không có lợi cho việc giảm cân. Thay vì ăn 3 bữa mỗi ngày, Mariah Carey sẽ ăn nhẹ và ăn nhiều bữa nhỏ để giữ mức năng lượng ổn định đồng thời tránh ăn quá no. Mariah Carey từng đến gặp chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn lượng calo nạp vào cơ thể và mỗi ngày cô tuân thủ theo mức 1500 calo. Ngoài ăn kiêng, Mariah Carey còn luyện tập thể dục nhịp điệu để giữ dáng. Mariah Carey khẳng định việc tập thể dục nhịp điệu có hiểu quả hơn các bài tập khác đặc biệt là những bài tập dưới nước. Huấn luyện viên cá nhân của cô nói rằng ưu điểm của việc tập thể dục dưới nước giúp cơ bắp khỏe hơn nhưng cơ không bị to ra mà săn chắc hơn. Mỗi tuần, cô sẽ xuống hồ bơi từ 3 đến 4 buổi để thực hiện các bài tập trong vòng 45 đến 90 phút. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

