Nữ hoàng Anh tiết lộ cách trang điểm giúp trẻ trung “hack tuổi“

Dù tuổi cao, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn giữ được thần thái sang trọng, tươi tắn và trẻ trung. Bên cạnh lối sống lành mạnh, cách trang điểm cũng đóng vai trò quan trọng để làm tăng nét đẹp cho cụ bà 93 tuổi. Các chuyên gia sắc đẹp đã chia sẻ những bí quyết trang điểm và ăn mặc để giúp nữ hoàng Anh thêm rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.Nữ hoàng Anh luôn tô son môi và đánh má hồng để “hack tuổi”: Nữ hoàng Elizabeth II luôn chọn những màu son rực rỡ như đỏ, hồng hay san hô. Chuyên gia làm đẹp Jessica Constanti giải thích rằng nữ hoàng luôn chọn màu son tông lạnh để phù hợp với da của mình, giúp răng trông trắng hơn. Ngoài son môi, đánh má hồng cũng là bước không thể thiếu trong quy trình trang điểm của bà. Nữ hoàng Elizabeth II thường được ca ngợi vì sở hữu má đỏ hồng và làn da sáng khỏe. Theo Jessica, việc đánh phấn hồng tại vị trí gần đuôi mắt có thể tạo ảo giác xương gò má trông cao hơn. Bên cạnh đó, công thức này cũng tạo hiệu ứng mặt thon gọn. Lớp nền mỏng mịn tự nhiên: Khi có tuổi, làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, và chắc chắn là sẽ không có một sản phẩm kem nền hay che khuyết điểm nào có thể che được, mà nếu có muốn che thì nếp nhăn lại càng lộ rõ khi đó nhìn gương mặt còn xuống sắc hơn. Nữ hoàng Anh không bao giờ tán kem nền quá đậm, bà luôn giữ làn da tự nhiên nhất có thể, kể cả lộ nếp nhăn cũng không sao. Chính vì vậy gương mặt của bà luôn tự nhiên, tươi trẻ chứ không hề nặng nề với lớp phấn son dày đặc. Chuyên gia trang điểm Stacey Whittaker cho biết lớp nền được thoa mỏng sẽ giúp làn da rạng rỡ hơn so với việc đánh dày. "Nếu make up dày, bạn có thể để lộ những vết nứt trên da. Nữ hoàng đã chọn một lớp nền mỏng để tạo hiệu ứng da mịn màng, khỏe mạnh", ông giải thích.Trang phục tươi sáng: Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị luôn được biết đến là người có gu thời trang đầy màu sắc. Những chiếc mũ neon sáng màu và bộ đồ đồng điệu đã trở thành phong cách đặc trưng của bà. Lý do bà luôn chọn những màu như vàng, xanh, đỏ hay các gam màu neon là để gây ấn tượng với công chúng. Trong bộ phim tài liệu The Queen at 90, con dâu của nữ hoàng - bá tước Sophie - từng tiết lộ: "Bà cần nổi bật để mọi người nhìn thấy". Robert Hardman - đại diện của nữ hoàng Anh - cho biết: "Bà không bao giờ mặc màu be vì đám đông cần nhìn thấy bà". Nữ hoàng Anh thích màu xanh, đặc biệt là xanh lá cây. Theo một thống kê, bà đã dành 29% thời gian trong cuộc đời để diện đồ mang màu này. Hồng và tím là những lựa chọn được ưu tiên tiếp theo. Trung thành với tóc ngắn và màu tóc tự nhiên trẻ trung: Thời còn trẻ, Nữ hoàng Anh vẫn để tóc dài nhưng ngay khi có tuổi là bà chuyển sang kiểu tóc ngắn, uốn xoăn gọn gàng, quý phái này. Bà gắn bó suốt nhiều thập niên và mái tóc này đã trở thành hình ảnh khắc sâu vào tâm trí người dân. Kiểu tóc ngắn trẻ trung của nữ hoàng giúp khuôn mặt bà luôn đẹp và bất kể bà chọn trang phục hay kiểu mũ như thế nào, thì mái tóc của bà luôn phù hợp. Nữ hoàng Anh luôn giữ màu tóc tự nhiên không nhuộm suốt nhiều thập niên qua. Nhà tạo mẫu tóc James Johnson chia sẻ: "Chính vì không bao giờ nhuộm màu nên tóc của Nữ hoàng Elizabeth II luôn giữ được bộ bóng khỏe ngay cả khi bà đã ngoài 90 tuổi. Mái tóc bạc phơ uốn lọn của bà như thể phát sáng vậy". Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

