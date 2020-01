Nữ chính phim “Ký sinh trùng” chuộng gu thời trang cực chảnh và cá tính

Bộ phim Ký sinh trùng (Parasite) đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao Park So Dam. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1991 đảm nhận vai gia sư mỹ thuật Ki Jung cho con trai ông chủ Park. Không chỉ diễn xuất giỏi, Park So Dam ngoài đời sở hữu gu thời trang cực chảnh và cá tính. Nữ diễn viên yêu thích các thiết kế sắc trắng đen tinh tế. Hai gam màu này luôn gợi cho người mặc cảm giác về sự thanh lịch, tinh tế trước đối phương. Đời thường, phong cách thời trang của nữ diễn viên Ký sinh trùng có phần trẻ trung, sành điệu. Chiếc áo thun trắng đơn giản trở nên sành điệu hơn khi được người đẹp phối cùng quần jeans lộn ngược và cá tính với cặp kính vuông to bản. Tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5/2019, cô chọn bộ jumpsuit thanh lịch nhấn nhá thắt lưng to bản. Ưa chuộng trang phục tông màu nhã nhặn, Park So Dam luôn biết cách để người đối diện không cảm thấy nhàm chán với những set đồ hàng ngày. Chiếc áo sơ mi trắng nhún bèo không còn đơn điệu khi mix&match với chân váy jeans năng động.Park So Dam ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn toát lên cá tính riêng. Khác với hình ảnh trẻ trung đời thường, người đẹp quay về gu thời trang thanh lịch, nữ tính tại các sự kiện thảm đỏ. Lần hiếm hoi nữ chính phim “Ký sinh trùng” mặc đầm màu hồng xẻ bạo lên thảm đỏ. Park So Dam mặc chiếc đầm trễ vai cực gợi cảm thu hút ánh nhìn khi bước lên thảm đỏ. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

