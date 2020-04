"Nóng mắt" mốt áo dài không quần khiến Hoàng Thùy Linh và nhiều sao Việt bị ném đá

Trong MV mới ra mắt, nhiều khán giả cho rằng Hoàng Thùy Linh ăn mặc phản cảm vì một bộ trang phục có hình dáng khá giống với áo dài cách tân. Điều đáng nói là khi sử dụng trang phục này, Hoàng Thùy Linh lại không mặc chung quần dài. Trước sự việc bị cho là mặc áo dài không quần, phía Hoàng Thùy Linh đã có phản hồi chính thức. Phụ trách trang phục cho MV, stylist Hoàng Ku khẳng định trang phục của giọng ca Kẻ cắp gặp bà già không phải là áo dài cách tân như nhiều cư dân mạng nghĩ. Theo stylist, đây là bộ váy xẻ 2 bên hông, liền bao tay, dùng họa tiết tranh Hàng Trống để in lên toàn bộ thân váy được đặt riêng cho Linh, thực hiện bởi nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, người đẹp Nhã Tiên cũng bị chỉ trích diện áo dài không quần phản cảm trong MV đầu tay "Em muốn cho anh xem này". Trong MV, hot girl diện áo dài cách tân xẻ tà cao tới hông, đội phụ kiện giống như chiếc nón quai thao. Bên dưới Nhã Tiên kết hợp mặc boxer trắng, để lộ chân dài gợi cảm. Nhã Tiên thừa nhận cô và ê-kíp đã cố tình mặc như vậy để gây chú ý. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Nhã Tiên bày tỏ: "Tiên có mặc quần mà bị tà áo che mất thôi. Trang phục này lấy cảm hứng từ sườn xám cách điệu. Việc phối cùng với nón quai thao do đạo diễn chỉ định và cũng chỉ với mong muốn thêm sinh động". Nhiều năm trước, Ngọc Trinh cũng từng bị “ném đá” vì bộ ảnh áo dài không mặc quần tương tự. "Nữ hoàng nội y" mặc áo dài sắc vàng và chỉ mặc một chiếc quần nội y ren đỏ rực gây phản cảm. Nữ ca sĩ Hiền Thục cũng từng "gây bão" dư luận khi mặc áo dài cùng quần ngắn. Ca sĩ Thảo Trang cũng từng mắc lỗi tương tự vì mặc áo dài cực vô duyên. Chính Phan Thị Mơ trước kia cũng bị liệt vào danh sách mỹ nhân Việt mặc áo dài phản cảm khi đi thi nhan sắc quốc tế. Người đẹp Phan Thị Mơ mang áo dài ren màu mè khó hiểu đi dự thi sắc đẹp quốc tế. Á hậu Hoàng My gây tranh cãi khi mặc áo dài hở nhiều da thịt. Áo dài của Hoa hậu Thùy Dung bị chê hở hang, làm mất hình ảnh áo dài truyền thống. Mặc áo dài mỏng manh không nội y và tư thế tạo dáng của Mai Phương Thúy “hứng” nhiều gạch đá. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi gây "bão" khi mặc áo dài xuyên thấu để lộ nội y khiến nhiều người chỉ trích vì quá phản cảm. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Trong MV mới ra mắt, nhiều khán giả cho rằng Hoàng Thùy Linh ăn mặc phản cảm vì một bộ trang phục có hình dáng khá giống với áo dài cách tân. Điều đáng nói là khi sử dụng trang phục này, Hoàng Thùy Linh lại không mặc chung quần dài. Trước sự việc bị cho là mặc áo dài không quần, phía Hoàng Thùy Linh đã có phản hồi chính thức. Phụ trách trang phục cho MV, stylist Hoàng Ku khẳng định trang phục của giọng ca Kẻ cắp gặp bà già không phải là áo dài cách tân như nhiều cư dân mạng nghĩ. Theo stylist, đây là bộ váy xẻ 2 bên hông, liền bao tay, dùng họa tiết tranh Hàng Trống để in lên toàn bộ thân váy được đặt riêng cho Linh, thực hiện bởi nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, người đẹp Nhã Tiên cũng bị chỉ trích diện áo dài không quần phản cảm trong MV đầu tay "Em muốn cho anh xem này". Trong MV, hot girl diện áo dài cách tân xẻ tà cao tới hông, đội phụ kiện giống như chiếc nón quai thao. Bên dưới Nhã Tiên kết hợp mặc boxer trắng, để lộ chân dài gợi cảm. Nhã Tiên thừa nhận cô và ê-kíp đã cố tình mặc như vậy để gây chú ý. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Nhã Tiên bày tỏ: "Tiên có mặc quần mà bị tà áo che mất thôi. Trang phục này lấy cảm hứng từ sườn xám cách điệu. Việc phối cùng với nón quai thao do đạo diễn chỉ định và cũng chỉ với mong muốn thêm sinh động". Nhiều năm trước, Ngọc Trinh cũng từng bị “ném đá” vì bộ ảnh áo dài không mặc quần tương tự. "Nữ hoàng nội y" mặc áo dài sắc vàng và chỉ mặc một chiếc quần nội y ren đỏ rực gây phản cảm. Nữ ca sĩ Hiền Thục cũng từng "gây bão" dư luận khi mặc áo dài cùng quần ngắn. Ca sĩ Thảo Trang cũng từng mắc lỗi tương tự vì mặc áo dài cực vô duyên. Chính Phan Thị Mơ trước kia cũng bị liệt vào danh sách mỹ nhân Việt mặc áo dài phản cảm khi đi thi nhan sắc quốc tế. Người đẹp Phan Thị Mơ mang áo dài ren màu mè khó hiểu đi dự thi sắc đẹp quốc tế. Á hậu Hoàng My gây tranh cãi khi mặc áo dài hở nhiều da thịt. Áo dài của Hoa hậu Thùy Dung bị chê hở hang, làm mất hình ảnh áo dài truyền thống. Mặc áo dài mỏng manh không nội y và tư thế tạo dáng của Mai Phương Thúy “hứng” nhiều gạch đá. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi gây "bão" khi mặc áo dài xuyên thấu để lộ nội y khiến nhiều người chỉ trích vì quá phản cảm. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.