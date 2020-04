Những trang phục hở bạo tới mức phản cảm của người mẫu Khánh My

Với chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là: 82-61-90, Khánh My tự tin diện đẹp tất cả các kiểu trang phục từ áo dài kín đáo đến những bộ trang phục hở bạo.Trang phục ánh kim mỏng tang của Khánh My ôm sát cơ thể như lộ rõ mồn một, gây hiểu lầm người nhìn. Khánh My thường xuyên thách thức người nhìn với nhiều thiết kế mặc như không. Liên tiếp khiêu khích người nhìn với độ hở bạo và đây cũng là một trong nhiều thiết kế tố Khánh My mặc quần độn mông quá lố hoặc phototshop quá tay. Người mẫu trẻ chọn chiếc đầm xuyên thấu nóng bỏng khiến người nhìn "nhức mắt". Trang phục bằng da ôm sát cơ thể, phô diễn đường cong hút mắt của Khánh My. Tuy có lợi thế ngoại hình nhưng gu thời trang của Khánh My lại không hề ổn định một chút nào. Khánh My thường xuyên chọn cho mình những bộ cánh cực kỳ táo bạo, phô diễn dáng vóc nuột nà, nhiều lần làm công chúng phải “đỏ mặt”. Các kiểu đầm hở lưng cực sexy tôn lên đường cong cơ thể của Khánh My. Người đẹp thường xuyên phô diễn đường cong nóng bỏng trong các trang phục xuyên thấu, chất liệu váy mỏng, thiết kế kiệm vải. Với đường cong cơ thể gần như hoàn hảo, Khánh My tự tin diện đẹp mọi loại trang phục. Cô còn không ngần ngại diện cả đồ tập thể dục mỏng dính, bó sát dạo phố. Với chất liệu mỏng lại ôm sát, Khánh My lộ điểm nhạy cảm khiến người nhìn phải đỏ mặt. Ngoài mặc đồ tập mỏng ra đường, Khánh My còn diện cả nội y màu đen, thể hiện gu thời trang gợi cảm với set đồ denim cá tính. Ảnh: FBNV.

Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.





