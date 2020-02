Những trái cây giàu vitamin C nhất giúp phòng chống virus corona

Cam là một trong những loại trái cây giàu vitamin C khá phổ biến. Khi nhắc đến vitamin C, bạn ngay lập tức nghĩ tới cam. Tuy nhiên, có những loại trái cây khác còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Dâu tây: Dùng một bữa ăn nhẹ với ít nhất 7 quả dâu tây và bạn sẽ nhận được nhiều vitamin C hơn cả một quả cam. Liều lượng magiê và folate, giúp ổn định lượng đường trong máu và giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Quả kiwi: Khoảng hai quả kiwi có chứa tới 168,8 mg vitamin C. Loại siêu trái cây này cũng giàu đồng, kali và serotonin, hormone hạnh phúc giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Dứa: Không chỉ giàu vitamin C, loại trái cây nhiệt đới ngon ngọt này có chứa bromelain, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Dứa cũng có thể hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên, giảm sưng sau khi tập luyện hoặc chấn thương. Đu đủ: Một chén đu đủ chứa 86,5 mg vitamin C và được biết là giúp tăng cường xương, giảm viêm, làm sáng da và làm sạch xoang. Ổi là một trong những loại quả rất giàu vitamin C. Một quả ổi trung bình có chứa 628% lượng vitamin C cần thiết cho ngày. Do đó, nếu bạn chăm ăn ổi thường xuyên thì không cần phải lo lắng việc cơ thể thiếu hụt vitamin C và gây bệnh.Quả mâm xôi cung cấp lượng vitamin C và chất xơ đủ mức cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Cũng giống như các loại quả khác, quả mâm xôi có thể ăn riêng hoặc đem dùng làm salad hoa quả cùng nhiều loại quả khác. Chuối cũng có vitamin C: một quả chuối cung cấp khoảng 10 mg (mỗi người cần từ 75 - 90 mg mỗi ngày), do đó ăn một quả chuối vào bữa sáng là rất lí tưởng. Ớt Đà Lạt, đặc biệt là loại màu đỏ, là quả giàu chất vitamin C và lượng cao chất chống oxy hóa. Đối với loại ớt màu đỏ thì lượng vitamin C khoảng 140mg cho mỗi 100g, loại ớt màu xanh thì khoảng 80mg vitamin C cho mỗi 100g. Cà chua rất giàu Vitamin C cũng như lycopene là chất chống oxy hóa. Nướng cà chua làm tăng hàm lượng lycopene nhưng lại làm giảm hàm lượng Vitamin C của chúng. Quả chà là: Lưu ý rằng, quả chà là tươi sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn quả chà là đã được xử lý. Trung bình 100 gram quả chà là chứa tới 380mg vitamin C. Ngoài ra, quả chà là còn rất giàu chất đạm, canxi, phốt pho, selen cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

