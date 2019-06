Những thực phẩm tốt không ngờ giúp lá phổi khỏe mạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 235 triệu người đang phải gánh chịu hen suyễn liên quan đến bệnh phổi. Con số thống kê mới cho thấy, lao phổi là một trong những bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 triệu người trên thế giới mỗi năm. Ngày nay, với sự gia tăng dân số cùng với ô nhiễm môi trường, không khí dẫn đến các bệnh hô hấp đang ở mức cao.Vì vậy, để tăng cường sức khỏe cho cặp lá phổi bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày 12 loại thực phẩm dưới đây. 1. Táo: Nghiên cứu cho thấy những người uống một ly nước ép táo mỗi ngày có nguy cơ thấp mắc bệnh khò khè liên quan đến bệnh phổi. Những thai phụ ăn táo hàng ngày trong thai kỳ, khi sinh ra con của họ có nguy cơ rất thấp mắc bệnh hen suyễn. Vì táo có chứa các hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng giảm viêm đường dẫn khí liên quan đến bệnh phổi. 2. Cá hồi chứa nhiều axít béo omega 3 giúp làm giảm viêm phổi đáng kể và cơ thể người ăn cá hồi thường xuyên có khả năng khuẩn cao và có thể sống chung với người mắc bệnh phổi. Ngoài cá hồi, các loại cá thu, cá mòi và cá trích đều rất tốt cho bạn lá phổi khỏe mạnh. 3. Dầu ô liu tự nhiên chứa 70 % axít béo không bão hòa đơn. Chất phenol có trong dầu ô liu có đặc tính kháng viêm cao giúp cơ thể kháng khuẩn hiệu quả. Dầu ô liu giúp làm giảm sự tích tụ cholesterol LDL- cholesterol xấu, tăng lượng cholesterol HDL - cholesterol tốt trong máu, giúp chống lại các nguy cơ liên quan đến ô nhiễm không khí, làm giảm đáng kể một số bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch và phổi. 4. Trà xanh có chứa các chất chống ôxy hóa giúp làm dịu cơ thể, giảm viêm và tăng khả năng chữa lành vết thương ở mức nhẹ. Chất Quercetin có tác dụng chống ôxy hóa được coi như thuốc kháng histamin tự nhiên gây ức chế giải phóng histamin vốn gây các triệu chứng dị ứng đường hô hấp. 5. Cà phê: Chỉ cần uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm bớt các triệu chứng hen suyễn, thật đáng ngạc nhiên? Vì chất caffein có tác dụng như một loại thuốc giãn phế quản, mở đường khí quản hợp lý hỗ trợ hen suyễn và làm giảm mỏi cơ hô hấp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một tách cà phê vào buổi sáng sẽ cải thiện sức thở và tăng cường hỗ trợ chức năng phổi. 6. Các loại hạt là một trong những siêu thực phẩm hỗ trợ chức năng phổi tuyệt vời nhất. Các loại hạt như hạt bí ngô, hạt lanh và hạt hướng dương cung cấp cho cơ thể bạn nhiều magiê - khoáng chất thiết yếu cho những người mắc bệnh hen suyễn. Magiê có trong hạt giúp hỗ trợ và thư giãn các cơ hô hấp làm giảm viêm, cải thiện sức khỏe đường hô hấp. 7. Các loại quả màu vàng và rau xanh như đu đủ, bí ngô và cam đều chứa nhiều các chất chống ôxy hóa, vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho lá phổi, tăng khả năng chống nhiễm trùng và giảm viêm. 8. Ngũ cốc nguyên hạt: Kết hợp các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lức, hạt diệm mạch và lúa mì nguyên cám trong chế độ ăn hàng ngày đây là một bữa ăn giàu dinh dưỡng rất tốt để duy trì lá phổi khỏe. Ngược laị, bạn nên tránh những thực phẩm giàu carbohydrat như bánh nướng xốp, mì ống, gạo, bánh mì trắng vì chúng làm tăng sản sinh carbon dioxid dễ gây căng thẳng và mệt mỏi hơn cho sức khỏe phổi. 9. Tỏi chứa chất flavonoid kích thích sản sinh ra glutathion, có khả năng loại bỏ độc tố và các chất gây ung thư giúp phổi hoạt động tốt hơn. Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người ăn thường xuyên 3 tép tỏi sống 2 lần/tuần ít có khả năng tiến triển ung thư phổi hơn 44% so với những người bình thường. 10. Gừng có đặc tính kháng viêm cao có thể làm giảm viêm nhẹ trong cơ thể mà không cần dùng thuốc. Gừng cũng giúp giải độc cơ thể và loại bỏ các chất ô nhiễm từ không khí cho phổi như bụi và khói thuốc. Gia vị này cũng làm giảm tắc nghẽn, thông khí và cải thiện lưu thông máu tốt hơn đến phổi giúp tăng cường sức khỏe phổi. 11. Ớt chứa nhiều capsaicin giúp kích thích bài tiết và bảo vệ lớp niêm mạc ở đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Vì vậy, nên thêm chút ớt cay vào chế biến bữa ăn hàng ngày và uống trà có hương vị caylà cách tốt nhất để loại bỏ các triệu chứng hen suyễn, duy trì một lá phổi xanh một cách tự nhiên. 12. Bông cải xanh chứa nhiều các vitamin C, folate, carotenoid và hóa chất thực vật giúp đẩy lùi nguy cơ gây hại cho phổi. Bông cải xanh chứa hợp chất L-sulforaphane có đặc tính chống ung thư và kháng khuẩn cao giúp duy trì lượng đường huyết và ngăn ngừa ung thư. Hợp chất này cũng giúp các tế bào chuyển sang gen chống viêm giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp. Nghiên cứu cho thấy bông cải xanh cũng giàu vitamin K, nếu ăn thường xuyên từ nhỏ sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch cũng như giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp sau này. Những thực phẩm giúp bạn tràn đầy năng lượng

