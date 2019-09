Những thực phẩm quen thuộc có nguy cơ nhiễm chì cao mà ít người biết

Rau muống là một trong những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm độc chì cao do thường bị phun nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu trong quá trình trồng. Ảnh: nhanongxanh. Trẻ em ăn rau muống nhiễm chì càng có nguy cơ bị ảnh hưởng hơn. Biểu hiện cấp tính có thể là ngộ độc, nôn mửa, co giật. Ảnh: caythuocdangian. Gạo cũng là thực phẩm ăn hàng ngày có nguy cơ bị nhiễm chì cao. Ảnh: dienbienfood. Bên cạnh rau muống và gạo, trứng muối mặc dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt, bổ gan nhưng cũng nằm trong danh sách những thực phẩm có nguy cơ nhiễm chì cao. Ảnh: tgdd. Lý do là vì trong quá trình muối trứng, các nhà sản xuất thường cho thêm oxit chì để làm trứng chín. Việc lạm dụng oxit chì có thể khiến người ăn bị nhiễm độc chì, kém ăn, viêm đường ruột, dạ dày,... Ảnh: savourydays. Không chỉ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, trứng vịt bắc thảo còn có tác dụng kích thích sự thèm ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và nhiều công dụng khác đối với sức khỏe. Ảnh: cooky. Tuy nhiên, trứng vịt bắc thảo vẫn chứa một lượng chì nhất định mà nếu ăn thường xuyên sẽ có nguy cơ nhiễm độc chì gây mất ngủ, thiếu máu,...Ảnh: blogimg. Ngoài ra ốc, cua, trai, hến…cũng là những loại thủy sản bị nhiễm độc chì cao. Ảnh: blogspot. Lý do là vì những loại thủy sản này sống ở tầng đáy có nhiều lớp bùn đọng nên dễ “ngấm” kim loại nặng. Ảnh: media.

Rau muống là một trong những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm độc chì cao do thường bị phun nhiều thuốc kích thích, thuốc trừ sâu trong quá trình trồng. Ảnh: nhanongxanh. Trẻ em ăn rau muống nhiễm chì càng có nguy cơ bị ảnh hưởng hơn. Biểu hiện cấp tính có thể là ngộ độc, nôn mửa, co giật. Ảnh: caythuocdangian. Gạo cũng là thực phẩm ăn hàng ngày có nguy cơ bị nhiễm chì cao. Ảnh: dienbienfood. Bên cạnh rau muống và gạo, trứng muối mặc dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt, bổ gan nhưng cũng nằm trong danh sách những thực phẩm có nguy cơ nhiễm chì cao. Ảnh: tgdd. Lý do là vì trong quá trình muối trứng, các nhà sản xuất thường cho thêm oxit chì để làm trứng chín. Việc lạm dụng oxit chì có thể khiến người ăn bị nhiễm độc chì , kém ăn, viêm đường ruột, dạ dày,... Ảnh: savourydays. Không chỉ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, trứng vịt bắc thảo còn có tác dụng kích thích sự thèm ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và nhiều công dụng khác đối với sức khỏe. Ảnh: cooky. Tuy nhiên, trứng vịt bắc thảo vẫn chứa một lượng chì nhất định mà nếu ăn thường xuyên sẽ có nguy cơ nhiễm độc chì gây mất ngủ, thiếu máu,...Ảnh: blogimg. Ngoài ra ốc, cua, trai, hến…cũng là những loại thủy sản bị nhiễm độc chì cao. Ảnh: blogspot. Lý do là vì những loại thủy sản này sống ở tầng đáy có nhiều lớp bùn đọng nên dễ “ngấm” kim loại nặng. Ảnh: media.