Những thực phẩm giúp làn da chống nắng cực tốt

Cà rốt: Khoa học đã chứng minh sắc tố hữu cơ lycopene thuộc nhóm carotenoid (trong cà chua và các loại trái cây màu đỏ, hồng) có tác dụng chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Beta-carotene được tìm thấy trong các loại rau quả màu đỏ, cam cũng được chứng minh giúp cơ thể hạn chế cháy nắng. Trái cây có múi như cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C là những thực phẩm giúp làn da chống nắng hiệu quả từ bên trong. Như chúng ta đã biết, vitamin C có tác dụng ngăn ngừa ung thư da, bảo vệ da khỏi cháy nắng. Lựu: Mỗi ngày ăn một quả lựu sẽ tăng cường khả năng chống nắng của cơ thể bạn thêm hơn 20% chỉ trong vòng 2 tháng. Các chất trong lựu giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và giảm sự gia tăng nguy cơ cháy nắng. Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do và ảnh hưởng của tia nắng mặt trời. Trà xanh: Nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh có tác dụng ngăn ngừa ung thư da không phải u hắc tố và nhiều tác dụng khác. Một nghiên cứu cũng cho thấy uống một tách trà mỗi ngày giúp giảm tỉ lệ phát sinh các khối u ác tính trong cơ thể. Hạnh nhân có chứa quercetin, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tia bức xạ, tia cực tím. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa lượng vitamin E dồi dào, giúp da chữa lành cháy nắng và rám nắng. Cà chua rất giàu vitamin C, lycopene và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tia UV và các gốc tự do. Dưa hấu là loại quả làm mát tự nhiên giúp hạ nhiệt cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa lycopene nhiều hơn cà chua 40%, đây là loại quả chống nắng tự nhiên tuyệt vời. Nghệ giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng viêm, có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giữ cho da bạn khỏe mạnh, rạng rỡ. Rau xanh lá: Các loại rau có lá xanh như bina, rau diếp...giúp nuôi dưỡng làn da của bạn khỏe mạnh từ bên trong. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong làn da này cũng giúp hồi sinh các tế bào da bị tổn thương do tia UV và ngăn ngừa bệnh ung thư da. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Cà rốt: Khoa học đã chứng minh sắc tố hữu cơ lycopene thuộc nhóm carotenoid (trong cà chua và các loại trái cây màu đỏ, hồng) có tác dụng chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Beta-carotene được tìm thấy trong các loại rau quả màu đỏ, cam cũng được chứng minh giúp cơ thể hạn chế cháy nắng. Trái cây có múi như cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C là những thực phẩm giúp làn da chống nắng hiệu quả từ bên trong. Như chúng ta đã biết, vitamin C có tác dụng ngăn ngừa ung thư da, bảo vệ da khỏi cháy nắng. Lựu: Mỗi ngày ăn một quả lựu sẽ tăng cường khả năng chống nắng của cơ thể bạn thêm hơn 20% chỉ trong vòng 2 tháng. Các chất trong lựu giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và giảm sự gia tăng nguy cơ cháy nắng. Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do và ảnh hưởng của tia nắng mặt trời. Trà xanh: Nhiều nghiên cứu cho thấy trà xanh có tác dụng ngăn ngừa ung thư da không phải u hắc tố và nhiều tác dụng khác. Một nghiên cứu cũng cho thấy uống một tách trà mỗi ngày giúp giảm tỉ lệ phát sinh các khối u ác tính trong cơ thể. Hạnh nhân có chứa quercetin, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tia bức xạ, tia cực tím. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa lượng vitamin E dồi dào, giúp da chữa lành cháy nắng và rám nắng. Cà chua rất giàu vitamin C, lycopene và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tia UV và các gốc tự do. Dưa hấu là loại quả làm mát tự nhiên giúp hạ nhiệt cơ thể. Ngoài ra, nó còn chứa lycopene nhiều hơn cà chua 40%, đây là loại quả chống nắng tự nhiên tuyệt vời. Nghệ giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng viêm, có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời , giữ cho da bạn khỏe mạnh, rạng rỡ. Rau xanh lá: Các loại rau có lá xanh như bina, rau diếp...giúp nuôi dưỡng làn da của bạn khỏe mạnh từ bên trong. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong làn da này cũng giúp hồi sinh các tế bào da bị tổn thương do tia UV và ngăn ngừa bệnh ung thư da. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.