Những thực phẩm giúp giải độc trong ngày hè nóng nực

Bưởi chứa một lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa. Ăn bưởi thường xuyên sẽ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, giải độc và thanh lọc gan. Rau chân vịt giúp điều trị chứng thiếu máu, tăng cường quá trình trao đổi chất, cải thiện hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe và giải độc. Cam chứa rất nhiều vitamin C giúp tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi một số bệnh do vi khuẩn gây ra đồng thời giúp cơ thể thải độc và thanh lọc. Tỏi chứa hợp chất có tên allicin tốt cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ các chất độc và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, súp lơ xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa nên có lợi cho việc loại bỏ độc tố, thanh lọc cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh có tác dụng cải thiện tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, giúp đẩy nhanh các độc tố một cách tự nhiên, hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Hạt hướng dương có chứa chất xơ và folate, các chất này không chỉ giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh mà còn tác dụng loại bỏ các độc tố hay chất thải ra khỏi cơ thể hiệu quả. Theo các chuyên gia, các axit béo omega-3 trong quả bơ có tác dụng bôi trơn thành ruột, hỗ trợ việc đẩy chất độc ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng hơn. Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, nghệ có tính kháng khuẩn mạnh là chất khử độc tự nhiên vô cùng hữu hiệu./

