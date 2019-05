Những thực phẩm giúp “cô bé” luôn khỏe mạnh, ngừa bệnh tật

Sữa chua và những thực phẩm chức probiotic có tác dụng duy trì pH âm đạo, giúp " cô bé" luôn khỏe mạnh. Những người mắc bệnh tiểu đường, mất cân bằng hormon... thường có mật độ lợi khuẩn thấp, do đó nên ăn những thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua giúp duy trì cân bằng pH, ngăn ngừa nhiễm nấm. Nước ép nam việt quất: Quả nam việt quất luôn nằm trong danh sách những thực phẩm giúp "vùng kín" khỏe mạnh. Nước ép của loại quả này có lợi cho bàng quang và giúp phòng ngừa các nhiễm trùng đường tiểu. Tỏi giàu các chất chống vi trùng và kháng nấm nên giúp điều trị nhiễm trùng men nấm cũng như làm giảm ngứa và đau ở vùng kín. Nước chanh: Nếu bạn bổ dung chanh vào chế độ ăn hàng ngày, điều này cũng rất cho vùng kín. Nước chanh giàu vitamin C và chứa nhiều axit giúp chống nhiễm khuẩn men âm đạo và giúp cho “cô bé” khỏe mạnh. Thực phẩm từ đậu nành: Một số loại thuốc, mang thai, mãn kinh… có thể gây khô âm đạo do giảm lượng estrogen trong cơ thể. Thực phẩm từ đậu nành, giàu estrogen hỗ trợ ngăn ngừa khô âm đạo. Táo: Nếu muốn tăng cường năng lượng khi “yêu”, hãy đảm bảo rằng bạn ăn táo hàng ngày. Táo cũng chứa các chất giúp tăng lưu thông máu đến âm đạo, hỗ trợ bôi trơn "cô bé", tăng khả năng trong "chuyên ấy". Axit béo omega-3: Thực phẩm giàu omega-3 như cá giúp giảm đau trong kỳ kinh nguyệt do các cơn co thành tử cung và bài tiết các chất viêm vào máu. Các loại rau lá xanh: Nếu cảm thấy vùng kín khô hạn, đừng quên là các loại rau lá xanh sẽ rất hữu ích cho bạn. Các loại rau này được xem là chất làm sạch máu tự nhiên và tăng cường tuần hoàn máu. Vì thế, bổ sung các loại rau như cải bó xôi hay cải xoăn sẽ giúp bạn ngăn ngừa tình trạng “cô bé” bị khô hạn. Các loại hạt: Vitamin E có trong các loại hạt giúp điều trị chứng khô âm đạo. Các loại hạt như hạt hướng dương, hạnh nhân, quả óc chó…được xem là những thực phẩm tốt nhất cho "cô bé" khỏe mạnh. Nước: Màng nhầy ở âm đạo cần nhiều nước để hoạt động bình thường. Do đó, uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp bôi trơn âm đạo cũng như ngăn mùi khó chịu ở “cô bé”. Bên cạnh việc bổ sung những thực phẩm có lợi cho “vùng kín”, bạn cũng cần hạn chế hoặc tránh ăn thực phẩm chứa nhiều đường, rượu và lúa mì cũng như các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ. Bởi men nấm âm đạo sinh sôi rất nhanh trong môi trường ngọt. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Sữa chua và những thực phẩm chức probiotic có tác dụng duy trì pH âm đạo, giúp " cô bé" luôn khỏe mạnh. Những người mắc bệnh tiểu đường, mất cân bằng hormon... thường có mật độ lợi khuẩn thấp, do đó nên ăn những thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua giúp duy trì cân bằng pH, ngăn ngừa nhiễm nấm. Nước ép nam việt quất: Quả nam việt quất luôn nằm trong danh sách những thực phẩm giúp "vùng kín" khỏe mạnh. Nước ép của loại quả này có lợi cho bàng quang và giúp phòng ngừa các nhiễm trùng đường tiểu. Tỏi giàu các chất chống vi trùng và kháng nấm nên giúp điều trị nhiễm trùng men nấm cũng như làm giảm ngứa và đau ở vùng kín. Nước chanh: Nếu bạn bổ dung chanh vào chế độ ăn hàng ngày, điều này cũng rất cho vùng kín. Nước chanh giàu vitamin C và chứa nhiều axit giúp chống nhiễm khuẩn men âm đạo và giúp cho “cô bé” khỏe mạnh. Thực phẩm từ đậu nành: Một số loại thuốc, mang thai, mãn kinh… có thể gây khô âm đạo do giảm lượng estrogen trong cơ thể. Thực phẩm từ đậu nành, giàu estrogen hỗ trợ ngăn ngừa khô âm đạo. Táo: Nếu muốn tăng cường năng lượng khi “yêu”, hãy đảm bảo rằng bạn ăn táo hàng ngày. Táo cũng chứa các chất giúp tăng lưu thông máu đến âm đạo, hỗ trợ bôi trơn "cô bé", tăng khả năng trong "chuyên ấy". Axit béo omega-3: Thực phẩm giàu omega-3 như cá giúp giảm đau trong kỳ kinh nguyệt do các cơn co thành tử cung và bài tiết các chất viêm vào máu. Các loại rau lá xanh: Nếu cảm thấy vùng kín khô hạn, đừng quên là các loại rau lá xanh sẽ rất hữu ích cho bạn. Các loại rau này được xem là chất làm sạch máu tự nhiên và tăng cường tuần hoàn máu. Vì thế, bổ sung các loại rau như cải bó xôi hay cải xoăn sẽ giúp bạn ngăn ngừa tình trạng “cô bé” bị khô hạn. Các loại hạt: Vitamin E có trong các loại hạt giúp điều trị chứng khô âm đạo. Các loại hạt như hạt hướng dương, hạnh nhân, quả óc chó…được xem là những thực phẩm tốt nhất cho "cô bé" khỏe mạnh . Nước: Màng nhầy ở âm đạo cần nhiều nước để hoạt động bình thường. Do đó, uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp bôi trơn âm đạo cũng như ngăn mùi khó chịu ở “cô bé”. Bên cạnh việc bổ sung những thực phẩm có lợi cho “vùng kín”, bạn cũng cần hạn chế hoặc tránh ăn thực phẩm chứa nhiều đường, rượu và lúa mì cũng như các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ. Bởi men nấm âm đạo sinh sôi rất nhanh trong môi trường ngọt. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.