Những thực phẩm giúp bạn cai nghiện thuốc lá nhanh chóng

Sữa: Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh việc uống sữa trước khi hút thuốc sẽ khiến bạn không còn cảm giác thèm nữa, kể cả với những người nghiện lâu năm. Hãy dùng một ly sữa ấm mỗi khi có cảm giác thèm. Trái cây và rau quả: Theo nghiên cứu của Đại học Buffalo thì trái cây và rau quả giúp cai nghiện thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá mà ăn nhiều trái cây thì khả năng bỏ thuốc gấp ba lần so với những người muốn bỏ thuốc mà không ăn nhiều trái cây rau quả. Gừng mang tính nhiệt nên sẽ giúp bạn đổ mồ hôi và thải độc tố của thuốc lá trong cơ thể ra ngoài. Ngoài ra, dùng gừng thường xuyên sẽ hạn chế được những triệu chứng do cai thuốc gây ra như buồn nôn, cơ thể mệt mỏi... từ đó giúp bạn cắt cơn thèm tốt hơn. Chuối: Các chuyên gia cho biết, chuối có thể giúp giảm sự cẳng thẳng khi lượng nicotine trong cơ thể bị giảm sút, từ đó giúp bạn không còn cảm thấy thèm thuốc lá nữa. Chuối còn chứa nhiều vitamin B và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp hỗ trợ quá trình cai thuốc. Bỏng ngô: Sau khi bạn bỏ thuốc lá, sự thôi thúc ăn đồ ăn vặt phát sinh chủ yếu là do bạn không còn có điếu thuốc cầm tay. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bạn có thể ăn bỏng ngô như một món ăn nhẹ để lấp đầy khoảng trống của việc hút thuốc. Trái cây màu đỏ: Theo Bác sĩ Alain Tuan Qui, trong số các trái cây giúp bạn bỏ thuốc lá thì hãy nên chọn trái cây màu đỏ vì chứa nhiều chất chống oxy hóa như việt quất, mâm xôi, dâu tây... Hạt hướng dương: Các nhà nghiên cứu cho rằng hạt hướng dương có tác dụng tốt cho tâm trí giống như thuốc lá. Hạt hướng dương có tác dụng làm dịu tâm trí vì chứa nhiều vitamin B giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh. Đinh hương không giúp bạn bỏ thuốc lá nhưng giảm được số lượng điếu thuốc hút. Khi bạn hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, bạn hãy dùng một ít đinh hương, điều này để lại hương vị nicotin trong miệng khoảng vài giờ, nhờ vậy bạn sẽ không cảm thấy thèm để hút điếu thứ hai. Cá béo như cá mòi, cá thu, cá trích hay cá hồi. Theo Alain Tuấn Qui thì trong cá béo giàu omega 3 và phospho giúp bảo vệ hệ thống thần kinh trung ương, điều này cần thiết khi cai thuốc lá. Mật ong: Những người mới nghiện thuốc lá có thể dùng mật ong để cắt cơn thèm. Bạn hãy pha 1 muỗng cà phê mật ong, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh và 5 muỗng canh nước đun sôi để nguội rồi uống mỗi khi thèm thuốc. Trà hoa cúc: Trong trà hoa cúc có chất giúp làm dịu các dây thần kinh từ đó giúp giảm cơn thèm thuốc hiệu quả. Ngoài ra, trà hoa cúc còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp hạn chế sự gia tăng các gốc tự do, phòng ngừa bệnh ung thư. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

