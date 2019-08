Những thực phẩm dùng cho bữa sáng giúp giảm cân, ngừa tích mỡ bụng

Yến mạch: Yến mạch là thực phẩm ăn sáng rất ít calo, giàu chất xơ, có tác dụng trong cung cấp năng lượng và loại bỏ mỡ bụng cho cơ thể. Ngoài ra, yến mạch cũng giúp giảm cholesterol và tạo cho bạn cảm giác no lâu hơn bình thường. Trứng: Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt. Choline trong thành phần của trứng có tác dụng đốt cháy lượng chất béo thừa trong cơ thể. Do vậy, thêm một quả trứng vào khẩu phần ăn của bữa sáng giúp bạn tăng cường sức khỏe và hỗ trợ ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa ở bụng, gan. Sữa chua: Là một nguồn protein và chế phẩm sinh học phong phú, sữa chua giữ cho chất béo không bị lắng đọng quanh vùng bụng. Ngoài ra, ăn sữa chua vào bữa sáng cũng giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu. Táo: Táo rất giàu chất xơ và một số chất dinh dưỡng khác. Một quả táo trong khẩu phần ăn bữa sáng sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Đây chính là biện pháp hỗ trợ giảm mỡ tích lũy trong vòng eo. Hạnh nhân: Protein và chất béo bão hòa đơn có trong hạnh nhân giúp duy trì cân nặng của cơ thể và giảm lượng chất béo lắng đọng ở bụng. Quả óc chó: Quả óc chó rất giàu axit béo và omega-3, có tác dụng duy trì tốc độ trao đổi chất và lượng glucose trong cơ thể. Vì vậy, ăn loại quả này buổi sáng giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều, giúp giảm cân và tránh hình thành mỡ bụng. Chuối: Chuối rất giàu kali và chất xơ. Vì thế, chuối cũng được xếp vào nhóm trái cây giúp ngăn ngừa tích lũy chất béo trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng. Rau chân vịt: Ít calo, giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất, rau chân vịt là một trong những thực phẩm rất tốt cho bữa sáng giúp giữ lượng nước trong cơ thể, tránh tình trạng thừa cân mà không bị đầy hơi.

Yến mạch: Yến mạch là thực phẩm ăn sáng rất ít calo, giàu chất xơ, có tác dụng trong cung cấp năng lượng và loại bỏ mỡ bụng cho cơ thể. Ngoài ra, yến mạch cũng giúp giảm cholesterol và tạo cho bạn cảm giác no lâu hơn bình thường. Trứng: Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt. Choline trong thành phần của trứng có tác dụng đốt cháy lượng chất béo thừa trong cơ thể. Do vậy, thêm một quả trứng vào khẩu phần ăn của bữa sáng giúp bạn tăng cường sức khỏe và hỗ trợ ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa ở bụng, gan. Sữa chua: Là một nguồn protein và chế phẩm sinh học phong phú, sữa chua giữ cho chất béo không bị lắng đọng quanh vùng bụng. Ngoài ra, ăn sữa chua vào bữa sáng cũng giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu. Táo: Táo rất giàu chất xơ và một số chất dinh dưỡng khác. Một quả táo trong khẩu phần ăn bữa sáng sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Đây chính là biện pháp hỗ trợ giảm mỡ tích lũy trong vòng eo. Hạnh nhân: Protein và chất béo bão hòa đơn có trong hạnh nhân giúp duy trì cân nặng của cơ thể và giảm lượng chất béo lắng đọng ở bụng. Quả óc chó: Quả óc chó rất giàu axit béo và omega-3, có tác dụng duy trì tốc độ trao đổi chất và lượng glucose trong cơ thể. Vì vậy, ăn loại quả này buổi sáng giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều, giúp giảm cân và tránh hình thành mỡ bụng. Chuối: Chuối rất giàu kali và chất xơ. Vì thế, chuối cũng được xếp vào nhóm trái cây giúp ngăn ngừa tích lũy chất béo trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng. Rau chân vịt: Ít calo, giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất, rau chân vịt là một trong những thực phẩm rất tốt cho bữa sáng giúp giữ lượng nước trong cơ thể, tránh tình trạng thừa cân mà không bị đầy hơi.