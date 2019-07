Những thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để đẩy lùi trầm cảm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm là căn bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Cuộc khảo sát của nhóm chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Deakin (Úc) đã mang lại lời giải đáp đầy lạc quan khẳng định, chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp cải thiện tinh thần, ngăn ngừa trầm cảm. Cá hồi: Ở người bị trầm cảm, hàm lượng EPA thấp làm suy giảm hoạt động của màng tế bào não. Cá hồi chứa hàm lượng dinh dưỡng các axit béo omega-3 (DHA và EPA) rất cao, giúp cải thiện chức năng não bộ. Đồng thời, cá hồi là nguồn cung cấp Vitamin D dồi dào. Theo nghiên cứu của Đại học Siena (Ý) cho thấy, bệnh nhân trầm cảm thường bị thiếu hụt vitamin D. Việt quất: Việt quất là một trong những loại trái cây tuyệt vời giúp đẩy lùi bệnh trầm cảm, nhất là trầm cảm sau sinh. Hàm lượng vitamin C và hợp chất polyphenol trong quả việt quất có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào não bị tổn hại do stress gây ra. Thực phẩm lên men: Theo nghiên cứu của Đại học Leuven (Bỉ), các lợi khuẩn trong đường ruột (probiotics) có khả năng làm giảm triệu chứng trầm cảm hiệu quả. Đồng thời, các lợi khuẩn còn có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo sản xuất hormone “hạnh phúc” serotonin giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, mang lại cảm xúc vui vẻ, lạc quan cho chúng ta. Các thực phẩm lên men như kim chi,dưa cải, sữa chua,… đều giúp giảm các triệu chứng về stress, trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) Hàu: Nghe có vẻ khá kỳ quặc, nhưng đây là kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Drew Ramsey (Đại học Columbia, Mỹ). Ông chia sẻ rằng, thành phần kẽm trong hàu có vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt động của não bộ, cải thiện chức năng nhận thức, giúp tinh thần minh mẫn. Đồng thời, hàu rất giàu vitamin B12, các axit béo (omega-3, selenium) rất tốt cho quá trình trao đổi chất của não, hạn chế tình trạng mệt mỏi, chán nản của cơ thể Rau cải xanh: Rau xanh là thực phẩm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là giúp điều trị chứng trầm cảm. Chúng cung cấp hàm lượng dinh dưỡng phong phú cho cơ thể như vitamin A, C, E và K, khoáng chất và chất phytochemical,… Một nghiên cứu chỉ ra rằng, một số loại rau lá có màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn, cải bắp, súp lơ,…chứa hàm lượng lớn fotale (vitamin B9) giúp thúc đẩy quá trình sản sinh “hóa chất hạnh phúc” dopamine. Đây là chất dẫn truyền thần kinh, làm tăng khả năng hưng phấn, tạo cảm giác vui vẻ và lạc quan. Hạt óc chó: Ngoài khả năng phòng ngừa bệnh tim mạch, các chất dinh dưỡng Omega 3, Vitamin E trong quả óc chó còn là “vũ khí” giúp bạn đẩy lùi chứng trầm cảm. Đại học Y khoa David Geffen (Mỹ) vừa công bố kết quả khảo sát hơn 26.000 người Mỹ cho thấy, những người thường xuyên ăn quả óc chó ít có nguy cơ mắc trầm cảm hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn 2-3 quả óc chó mỗi ngày để giúp não bộ khỏe mạnh và giảm căng thẳng. Thực phẩm giàu protein: Ăn đầy đủ protein sẽ cải thiện chức năng não, hạn chế được nguy cơ bị trầm cảm. Theo một nghiên cứu, các acid amin trong protein đều chi phối hoạt động của nhiều dây dẫn truyền thần kinh não. Những loại thực phẩm như cá ngừ, gà, đậu, ngũ cốc, trứng đều giàu giàu hàm lượng axit amin tryptophan. Đây là chất cần thiết cho quá trình hình thành serotonin – hormone giúp cải thiện tâm trạng.

