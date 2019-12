Những thực phẩm chức năng dính tai tiếng ầm ĩ nhất năm 2019

Trà giảm cân Vy&Tea chứa chất cấm vẫn bán tràn lan



Mặc dù đã bị Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, thu hồi nhưng trà giảm cân Vy & Tea vẫn được quảng cáo, bán online tràn lan trên thị trường trong nước.

Theo phản ánh từ độc giả báo Kiến Thức, từ tháng 3/2019 báo chí đã đăng tải bài về việc “ngưng lưu thông sản phẩm Trà giảm cân Vy&Tea trên thị trường, vì có chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein nhưng họ vẫn mua được sản phẩm này ngoài thị trường và thậm chí, loại trà này còn được đăng quảng cáo tràn lan trên mạng.

Cục An toàn thực phẩm quyết định dừng lưu thông sản phẩm Trà giảm cân Vy&Tea chứa chất cấm. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, tại thời điểm tháng 2/2019, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy. Căn cứ Biên bản kiểm tra số 02/BB-KT ngày 28/02/2019 của Đoàn kiểm tra, ngày 01/3/2019 Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà giảm cân Vy&Tea (NSX 20/12/2018, HSD 20/12/2019) của tổ chức công bố, sản xuất sản phẩm là Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy. Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đã giao Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và các Chi cục ATVSTP các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để giám sát về việc dừng lưu thông sản phẩm Trà giảm cân Vy&Tea chứa chất cấm nêu trên trên địa bàn. Tuy nhiên, cho đến tháng 8, đã gần nửa năm từ khi có quyết định thu hồi và dừng lưu thông sản phẩm, người tiêu dùng vẫn có thể mua được trà giảm cân Vy&Tea của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy một cách dễ dàng trên các trang bán hàng online. Theo đó, chỉ cần gõ tên sản phẩm “trà giảm cân Vy&tea” trên thanh công cụ tìm kiếm Google là ra được thông tin người bán ngay trong trang 1,2. Trà giảm cân Cường Anh đầy sai phạm, còn dính chất cấm Không chỉ bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo về quảng cáo sai quy định pháp luật, sản phẩm trà giảm cân Cường Anh còn từng dính “phốt” chứa chất cấm Sibutramine có thể gây đột quỵ. Hồi tháng 9, Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo về quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo Mộc Cường Anh trên một số trang web sai quy định của pháp luật. Cụ thể, trên các website: https://cuonganhauthentic.com, https://cuonganh.com, https://www.cuonganh.vn có nội dung quảng cáo các sản phẩm TPBVSK Trà Slim Cường Anh và Trà Thảo Mộc Cường Anh với công dụng không đúng theo nội dung hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hình ảnh quảng cáo Trà giảm cân Cường Anh bị cảnh báo cuonganhauthentic.com. Được biết, sản phẩm này do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Cường Anh Authentic (địa chỉ: Tầng 4, Số 696, Phố Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, đây không phải lần đầu các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cường Anh vướng "lùm xùm" về chất lượng sản phẩm cũng như việc quảng cáo sản phẩm. Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Cường Anh từng vướng nghi vấn chứa chất cấm khi vào thời điểm tháng 5 - 7/2018, xuất hiện những hình ảnh phiếu kiểm nghiệm sản phẩm Viên tăng cân – Safety Gain weight Cuong Anh; hình ảnh phiếu kiểm nghiệm Viên giảm cân – Safety Lose weight Cuong Anh của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy, sản phẩm của Cường Anh chứa chất cấm. Cụ thể, với Phiếu kiểm nghiệm số 9752/PKN-VNKQG, thời gian kiểm nghiệm từ 18-25/5/2018, sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Kết quả xét nghiệm định tính và định lượng ngày 06/7/2018 trên Phiếu kiểm nghiệm số 124520/PKN-VKNQG với mẫu viên giảm cân an toàn Cường Anh (NSX: 20/05/2018, HSD: 20/05/2019), số lượng 10 viên, cũng cho kết quả tương tự: Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Cục ATTP khuyến cáo không mua Herbalife trên một số trang web Hồi tháng 6, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm TPBVSK Herbalife trên các website: congtyherbalifevietnam.com; tapdoanhherbalife.com; herbalife-hcm.vn; herbalifevietnam.com.vn. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC. Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian đó, trên các website: congtyherbalifevietnam.com; tapdoanhherbalife.com; herbalife-hcm.vn; herbalifevietnam.com.vn có quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herbalife vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có công dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hình ảnh trang web congtyherbalifevietnam.com. Các sản phẩm này do Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam (Địa chỉ: Số 26 đường Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam đã có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty chỉ sỡ hữu các trang https://www.herbalife-vietnam.com/; https://vn.myherbalife.com/; https://www.facebook.com/HerbalifeVietnam/; https://www.instagram.com/herbalifevietnam/. Thông tin quảng cáo các sản phẩm TPBVSK Herbalife trên các website congtyherbalifevietnam.com; tapdoanhherbalife.com; herbalife-hcm.vn; herbalifevietnam.com.vn không phải do Công Ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại các website nêu trên. Trước đó, nhãn hàng này dính "lùm xùm" về trường hợp cô gái 24 tuổi ở Ấn Độ tử vong do suy gan cấp tính sau khi uống liên tục 03 sản phẩm Herbalife trong khoảng thời gian 02 tháng để giảm cân. Trước thông tin này, Herbalife VN vẫn khẳng định sản phẩm an toàn, tuy nhiên bằng chứng nhãn hàng này đưa ra lại không đủ thuyết phục, khiến người tiêu dùng càng hoang mang lo ngại. Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên trang https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViCumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Sản phẩm TPBVSK ViCumax Nano Curcumin được Công ty TNHH nhà máy CURCUMIN Bắc Hà (địa chỉ: Thôn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. ViCumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Ảnh: Internet.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vi- Cumax Nano Curcumin đang quảng cáo trên website https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html không phải do Công ty TNHH nhà máy CURCUMIN Bắc Hà thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.



Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang website https://tiki.vn/thuc-pham-chuc-nang-vicumax-nano-curcumin-ho-tro-dieu-tri-viem-loet-da-day-20g-hop-p8032951.html tinh bột nghệ hòa tan VICUMAX Nano Curcumin được quảng cáo làm từ nghệ cao Bắc Hà có tác dụng “hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính, chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị và làm giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, hành tá tràng,...”

Sản phẩm không chỉ được quảng cáo “phóng đại” công dụng “chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do”, mà còn khẳng định thành phần “Curcumin là một hợp chất chống viêm tự nhiên”, “có tầm quan trọng tiềm năng trong việc ngăn ngừa bệnh”, “Curcumin có thể giúp trì hoãn lão hóa và chống lại các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi tác”.

Có thể thấy với những lời quảng cáo “có cánh” trên trang bán hàng này đối tượng quảng cáo nhãn hàng VICUMAX Nano Curcumin đang cố tình khiến người tiêu dùng ngộ nhận về công dụng tuyệt vời của sản phẩm. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViCumax Nano Curcumin trên trang website/internet nêu trên.