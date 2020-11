Những thực phẩm càng ăn càng ho nhiều, người ốm nên hạn chế

Đồ ăn cay nóng: Đây là thực phẩm càng ăn càng ho bởi chúng dễ gây kích thích vòm họng, khiến triệu chứng ho nặng thêm. Vì thế, hãy kiềm chế bản thân trước những món cay nóng, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Đồ lạnh: Đồ ăn lạnh sẽ làm kích ứng cổ họng, làm lạnh cổ họng và phổi khiến triệu chứng ho càng nặng hơn. Đặc biệt là với các loại đồ uống có ga, nước giải nhiệt hay các loại đồ uống có cồn như rượu, bia bởi chúng rất dễ khiến tình trạng bệnh càng thêm nặng, gây ra khàn tiếng, mất giọng, thậm chí tổn thương giọng nói về sau này. Tôm, cua (các loại hải sản): Tôm, cua không được khuyên dùng khi bị ho. Bởi hệ hô hấp dễ bị kích thích do vỏ của những loại hải sản. Đặc biệt, nhiều người còn bị dị ứng với protein trong tôm, cua, gây ra ho kích ứng. Những đồ ăn quá mặn hay quá ngọt: Đồ ăn quá mặn hay quá ngọt không liên quan nhiều đến những cơn ho. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thực phẩm béo, ngọt, mặn sẽ khiến cơ thể bị bốc hỏa, làm cho triệu chứng ho nặng hơn. Thực phẩm chiên rán: Người đang bị ho cũng không nên ăn các thực phẩm chiên rán. Thức ăn chiên xào có thể tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, làm cho việc làm cho việc tiêu hóa kém đi, từ đó dịch đờm tăng thêm nhiều hơn và bệnh càng lâu khỏi. Dừa, mía: Dừa, các sản phẩm từ dừa và nước dừa rất mát cho cơ thể nhưng nếu bạn bị ho, suyễn thì không nên ăn tất cả những gì liên quan đến dừa. Bởi dừa có tính lạnh, ăn nhiều sẽ gây trở ngại cho nội tạng. Tương tự như vậy bạn cũng không nên ăn hay uống nước mía khi bị ho. Caffeine: Hãy tránh xa các đồ uống có chứa caffeine như cà phê, nước ngọt có ga, trà vì caffeine là một chất lợi tiểu dạng nhẹ, chúng kích thích chúng ta đi tiểu nhiều, khiến cơ thể bạn mất nước nhiều hơn và cổ họng khô hơn. Từ đó gây khó chịu khi nuốt và càng khiến bạn bị rát họng và khàn giọng. Thay vào đó, hãy cố gắng uống nhiều nước ấm để làm dịu cổ họng, giảm cơn ho. Quả quýt: Nhiều người thường cho rằng quýt, quất có tác dụng trị ho nên thường ăn nhiều với mong muốn giảm triệu chứng. Tuy nhiên, trên thực tế thì chỉ có lớp vỏ bên ngoài của những loại quả này mới có tác dụng trị ho, còn ruột của chúng có chứa chất cellulite. Chất này khiến cho cơ thể sinh nhiệt và sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Do đó khi bị ho, chúng ta nên hạn chế ăn quýt. Rau củ có chất nhầy: Các loại rau củ như rau đay, mồng tơi, khoai sọ, củ từ, đậu bắp... đều có chất nhầy và đều là kẻ thù với vòm họng đang bị viêm. Các loại rau củ này chứa nhiều chất xơ và có tác dụng giải nhiệt khá tốt, lại là các loại rau củ quen thuộc với bữa cơm gia đình. Thế nhưng nó cũng là nguyên nhân gây kích thích cổ họng, tạo đờm nhiều hơn, khiến bệnh ho nặng hơn và khó điều trị dứt điểm. Theo lời khuyên của chuyên gia y tế, khi bị ho muốn nhanh khỏi, người bệnh nên ưu tiên ăn những món sau: Thức ăn lỏng, dễ nuốt: Khi bị ho dễ gây ra cảm giác khô, đau rát cổ họng. Bởi vậy, cần chế biến các thực phẩm dễ nuốt, mềm như các món súp, cháo (súp gà), nước luộc rau củ,… để tránh gây tổn thương cho cổ họng. Thực phẩm giàu vitamin A, C: Rau củ quả có màu xanh, đỏ, đậm như cam, chanh, bưởi, súp lơ, khoai lang; các thực phẩm giàu kẽm như ngao, sò, củ cải trắng. Chúng không chỉ hỗ trợ giảm ho mà còn tăng cường sức đề kháng và bồi bổ sức khỏe giúp cơ thể chống đỡ với bệnh tật tốt hơn. Ăn nhiều tỏi, hành tây: Đây là những thực phẩm có công dụng kháng viêm, tiêu diệt virus. Chúng là những kháng sinh tự nhiên rất hiệu quả để trị ho, viêm họng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.

Đồ ăn cay nóng: Đây là thực phẩm càng ăn càng ho bởi chúng dễ gây kích thích vòm họng, khiến triệu chứng ho nặng thêm. Vì thế, hãy kiềm chế bản thân trước những món cay nóng, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Đồ lạnh: Đồ ăn lạnh sẽ làm kích ứng cổ họng, làm lạnh cổ họng và phổi khiến triệu chứng ho càng nặng hơn. Đặc biệt là với các loại đồ uống có ga, nước giải nhiệt hay các loại đồ uống có cồn như rượu, bia bởi chúng rất dễ khiến tình trạng bệnh càng thêm nặng, gây ra khàn tiếng, mất giọng, thậm chí tổn thương giọng nói về sau này. Tôm, cua (các loại hải sản): Tôm, cua không được khuyên dùng khi bị ho. Bởi hệ hô hấp dễ bị kích thích do vỏ của những loại hải sản. Đặc biệt, nhiều người còn bị dị ứng với protein trong tôm, cua, gây ra ho kích ứng. Những đồ ăn quá mặn hay quá ngọt: Đồ ăn quá mặn hay quá ngọt không liên quan nhiều đến những cơn ho. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thực phẩm béo, ngọt, mặn sẽ khiến cơ thể bị bốc hỏa, làm cho triệu chứng ho nặng hơn. Thực phẩm chiên rán: Người đang bị ho cũng không nên ăn các thực phẩm chiên rán. Thức ăn chiên xào có thể tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, làm cho việc làm cho việc tiêu hóa kém đi, từ đó dịch đờm tăng thêm nhiều hơn và bệnh càng lâu khỏi. Dừa, mía: Dừa, các sản phẩm từ dừa và nước dừa rất mát cho cơ thể nhưng nếu bạn bị ho, suyễn thì không nên ăn tất cả những gì liên quan đến dừa. Bởi dừa có tính lạnh, ăn nhiều sẽ gây trở ngại cho nội tạng. Tương tự như vậy bạn cũng không nên ăn hay uống nước mía khi bị ho. Caffeine: Hãy tránh xa các đồ uống có chứa caffeine như cà phê, nước ngọt có ga, trà vì caffeine là một chất lợi tiểu dạng nhẹ, chúng kích thích chúng ta đi tiểu nhiều, khiến cơ thể bạn mất nước nhiều hơn và cổ họng khô hơn. Từ đó gây khó chịu khi nuốt và càng khiến bạn bị rát họng và khàn giọng. Thay vào đó, hãy cố gắng uống nhiều nước ấm để làm dịu cổ họng, giảm cơn ho. Quả quýt: Nhiều người thường cho rằng quýt, quất có tác dụng trị ho nên thường ăn nhiều với mong muốn giảm triệu chứng. Tuy nhiên, trên thực tế thì chỉ có lớp vỏ bên ngoài của những loại quả này mới có tác dụng trị ho, còn ruột của chúng có chứa chất cellulite. Chất này khiến cho cơ thể sinh nhiệt và sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Do đó khi bị ho, chúng ta nên hạn chế ăn quýt. Rau củ có chất nhầy: Các loại rau củ như rau đay, mồng tơi, khoai sọ, củ từ, đậu bắp... đều có chất nhầy và đều là kẻ thù với vòm họng đang bị viêm. Các loại rau củ này chứa nhiều chất xơ và có tác dụng giải nhiệt khá tốt, lại là các loại rau củ quen thuộc với bữa cơm gia đình. Thế nhưng nó cũng là nguyên nhân gây kích thích cổ họng, tạo đờm nhiều hơn, khiến bệnh ho nặng hơn và khó điều trị dứt điểm. Theo lời khuyên của chuyên gia y tế, khi bị ho muốn nhanh khỏi, người bệnh nên ưu tiên ăn những món sau: Thức ăn lỏng, dễ nuốt: Khi bị ho dễ gây ra cảm giác khô, đau rát cổ họng. Bởi vậy, cần chế biến các thực phẩm dễ nuốt, mềm như các món súp, cháo (súp gà), nước luộc rau củ,… để tránh gây tổn thương cho cổ họng. Thực phẩm giàu vitamin A, C: Rau củ quả có màu xanh, đỏ, đậm như cam, chanh, bưởi, súp lơ, khoai lang; các thực phẩm giàu kẽm như ngao, sò, củ cải trắng. Chúng không chỉ hỗ trợ giảm ho mà còn tăng cường sức đề kháng và bồi bổ sức khỏe giúp cơ thể chống đỡ với bệnh tật tốt hơn. Ăn nhiều tỏi, hành tây: Đây là những thực phẩm có công dụng kháng viêm, tiêu diệt virus. Chúng là những kháng sinh tự nhiên rất hiệu quả để trị ho, viêm họng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.