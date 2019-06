Những thực phẩm bổ mắt cho sĩ tử mùa thi

Ớt chuông đỏ: Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, tốt cho các mạch máu trong mắt. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ phá vỡ vitamin C, do đó tốt nhất là ăn sống trong món salad hoặc chế biến trong mức nhiệt độ thấp nhất có thể. Cà rốt rất giàu vitamin A và là một trong những siêu thực phẩm bổ mắt vì chúng có hàm lượng beta-carotene rất cao. Dâu tây rất giàu vitamin C, một chất chống ô xy hóa mà cơ thể cần để giữ cho đôi mắt khỏe mạnh và tránh các bệnh liên quan đến viêm và lão hóa. Các chất chống ô xy hóa khác nhau có chứa trong dâu tây có thể giúp tránh các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và suy giảm thị lực. Rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina và rau cải xanh rất giàu vitamin C và E. Chúng cũng chứa carotenoids lutein và zeaxanthin. Các dạng vitamin A thực vật này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài, bao gồm thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Cá hồi: Võng mạc cần hai loại axit béo omega-3 là DHA và EPA, hai chất có nhiều trong cá hồi. Omega-3 cũng bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và bệnh tăng nhãn áp. Việc cơ thể thiếu các axit béo này có liên quan đến tình trạng mắt khô.Khoai lang: Các loại trái cây và rau quả màu cam như khoai lang, cà rốt, dưa đỏ, xoài và mơ, có nhiều beta-carotene, một dạng vitamin A hỗ trợ thị lực ban đêm và khả năng điều chỉnh bóng tối của mắt bạn. Một củ khoai lang cũng có hơn một nửa lượng vitamin C bạn cần trong một ngày, ngoài ra cũng có thể một ít vitamin E. Thịt nạc và gia cầm: Kẽm mang vitamin A từ gan đến võng mạc, nơi nó được sử dụng để tạo ra sắc tố bảo vệ melanin. Hàu có nhiều kẽm hơn bất kỳ thức ăn nào khác, nhưng nếu bạn không thích động vật có vỏ thì có thể thử thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều là những nguồn kẽm tốt. Các loại đậu: Ưu tiên lựa chọn ăn chay, ít béo, chất xơ cao để giữ cho thị lực nhìn sắc nét vào ban đêm và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng. Các thực phẩm họ đậu như đậu đen, đậu thận và đậu lăng cũng có tác dụng tương tự. Trứng: Kẽm trong trứng sẽ giúp cơ thể bạn sử dụng lutein và zeaxanthin từ lòng đỏ. Màu vàng cam của các hợp chất này ngăn chặn ánh sáng xanh có hại làm tổn thương võng mạc. Trứng giúp tăng cường lượng sắc tố bảo vệ trong điểm vàng, phần mắt kiểm soát tầm nhìn trung tâm. Bí ngòi: Cơ thể chúng ta không thể tạo ra lutein và zeaxanthin, nhưng bạn có thể nạp những chất này từ quả bí. Bí vào mùa hè sẽ có vitamin C và kẽm. Bí mùa đông sẽ cung cấp cho bạn vitamin A và C cũng như axit béo omega-3. Bông cải xanh và cải bắp Brussels: Những loại rau này có nhiều vitamin A (với các tiền chất như lutein, zeaxanthin, và beta-carotene), vitamin C và vitamin E. Chúng đều là chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào trong mắt khỏi các gốc tự do, một loại phân tử không ổn định phá vỡ các mô khỏe mạnh. Ảnh: Internet, MD. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC

