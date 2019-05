Những thứ tuyệt đối không để tiếp xúc với mặt nếu không muốn hỏng da

1. Axit glycolic

Các mặt nạ miếng có thể chứa thành phần axit gycolic có hại cho da. Dhaval Bhanusali, Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết rất nhiều người có làn da sẫm màu đã bị bỏng do các sản phẩm chứa axit gycolic. Axit salicylic được khuyến khích là sự lựa chọn thay thế giúp cải thiện làn da cho những người da nhạy cảm. 2. Xà bông tắm

Do loại bỏ hết các loại dầu tự nhiên trên da, xà bông có thể làm cho da quá khô, thô ráp, ngứa và thậm chí viêm và chàm. Tốt nhất nên sử dụng sữa rửa mặt hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng được bổ sung các chất dưỡng ẩm và các thành phần giảm viêm. 3. Chanh

Chanh có nhiều thành phần tốt cho cơ thể của bạn, nhưng không phải để chăm sóc da mặt. Sự thật là nếu bạn sử dụng bất kì hoa quả họ cam, chanh nào lên da mặt và đi ra ngoài nắng, bạn có thể bị bỏng hóa chất phytophotodermerm. Các bác sĩ gọi đó là phát ban Hamptons, thường gặp vào mùa hè. 4. Dầu dừa

Mặc dù dầu dừa có đặc tính chống oxy hóa nhưng những tác hại mà nó gây ra lại lớn hơn lợi ích. Do dầu dừa thường đặc nên da khó hấp thụ hết. Những phần còn lại dính trên da sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men gây ra mụn trứng cá. Bạn nên sử dụng dầu ô liu để thay thế. 5. Mặt nạ tẩy tế bào chết tự chế

Mặt nạ tự chế làm từ các thành phần tự nhiên như quả óc chó nghiền nhỏ, quả đào và xoài trộn vào mayonnaise hiện rất được ưa chuộng, nhưng chúng có thể làm hỏng da. 6. Kem chống nắng hết hạn

Kem chống nắng sẽ mất hiệu lực ngay sau ngày hết hạn, vì vậy hãy kiểm tra ngày trên kem chống nắng trước mỗi mùa nắng và vứt bỏ những tuýp kem hết hạn nếu bạn không muốn vừa bị cháy nắng và vừa tăng nguy cơ ung thư da. Bạn có thể tham khảo những loại kem tốt nhất và hợp với da mình nhất từ bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn. 7. Kem dưỡng da và các loại kem

Áp dụng loại kem dưỡng da không phù hợp cho da mặt có thể gây ra vấn đề tương tự như sử dụng dầu dừa. Chúng có thể gây ra mụn trứng cá và để lại sẹo sau đó. Hãy lựa chọn một loại kem dưỡng ẩm với thành phần phù hợp cho loại da của bạn. 8. Xịt dưỡng tóc hoặc xịt chống mồ hôi

Một số người sử dụng keo xịt tóc hoặc thậm chí xịt thuốc chống mồ hôi để trang điểm. Những sản phẩm này có thể không gây kích ứng da đối với một số người, nhưng chúng chứa nhiều cồn, có thể làm khô da và giảm độ ẩm tự nhiên.

