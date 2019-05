Những thói quen vệ sinh sau khi tập luyện bạn không nên bỏ qua

Luôn mang theo dép xỏ ngón để đi sau khi cởi bỏ đôi giày thể thao là việc bạn nên làm sau mỗi buổi tập. Ảnh: livestrong. Việc tránh đi chân trần tại nơi tập luyện sẽ giúp bạn tránh được nhiều loại vi khuẩn như Staph, strep, E. coli, giun đũa cũng như các loại virus gây cảm lạnh,cảm cúm. Ảnh: ecoalf. Tại bất kỳ nơi công cộng nào, đặc biệt là trong phòng tập thể dục, rửa tay thật sạch chính là cốt lõi để giữ vệ sinh sau khi tập luyện tốt nhất. Ảnh: hellomagazine. Do đó, sau khi luyện tập thể dục thể thao, bạn hãy rửa tay thật sạch với xà phòng để tiêu diệt vi khuẩn, tránh nguy cơ nhiễm trùng. Ảnh: wp. Nếu bạn tập yoga, hãy giặt sạch tấm thảm của mình sau mỗi lần tập luyện bởi chiếc thảm đó có chứa các lỗ nhỏ là nơi sinh sản của nấm và vi khuẩn. Ảnh: livestrong. Sau khi tập thể dục, bạn cũng cần thay quần áo và đồ lót để giảm nguy cơ nhiễm trùng nấm men tại vùng kín. Ảnh: addiction. Khi bạn tập thể dục, mồ hôi và dầu trên da xảy ra tự nhiên sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Do đó, hãy rửa mặt thật sạch sau mỗi lần tập luyện để ngăn ngừa mụn trứng cá. Ảnh: shopify. Sau khi tập thể dục thể thao, nhiều người thường có sở thích tắm hơi hoặc xông hơi. Tuy nhiên, phòng tắm hơi và xông hơi là những môi trường tối, ẩm ướt, ấm áp, trong đó nấm mốc, vi khuẩn và vi rút phát triển mạnh. Ảnh: pixabay. Do đó, sau khi tắm hơi hoặc xông hơi, bạn nhất thiết phải lau khô hoàn toàn khu vực sinh dục của bạn để giảm nguy cơ nhiễm nấm âm đạo. Ảnh: starfitnesslaocai. Cùng với việc rửa mặt, rửa tay, bạn cũng nên gội đầu sau khi tập thể dục cho sạch sẽ. Ảnh: independent.

