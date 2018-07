Những thói quen tưởng đúng 100% hóa ra gây hại "không tưởng"

Chọn thịt cá hồi màu đỏ tốt hơn loại có màu nhạt: Màu sắc không phải là cách nhận biết cá hồi có tươi hay không. Để chọn cá hồi tươi, hãy chọn những miếng cá có vẻ ẩm ướt hơn là sấy khô vì hàm lượng độ ẩm là một tiêu chí đánh giá về độ tươi của cá. Sử dụng các sản phẩm detox, thanh lọc cơ thể thường xuyên là thói quen sống sai lầm: Trong trường hợp cơ thể cần làm sạch thường xuyên, bạn nên thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ. Việc tự ý giải độc hay làm sạch cơ thể có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Thực phẩm nấu bằng lò vi sóng hay nồi đa năng có hại: Khoa học đã chứng minh rằng các thực phẩm nấu trong lò vi sóng và nồi đa năng không bị “bức xạ”, không bị mất vitamin và chất dinh dưỡng. Hơn nữa, đây còn là cách nấu ăn lành mạnh bởi sử dụng lượng dầu mỡ ít hơn. Bỏ vỏ tất cả các loại hoa quả: Ngày nay, rất nhiều người có thói quen bỏ vỏ trái cây mỗi khi ăn. Tuy nhiên, hầu hết các loại rau quả không nên bóc vỏ như dưa chuột, táo, cà chua...Nguyên nhân là bởi vỏ của các loại trái cây này rất giàu chất xơ và dưỡng chất.Thức dậy sớm vào cuối tuần: Mọi người thường quan niệm rằng ngủ nướng vào cuối tuần không tốt. Trên thực tế, nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Chicago đã chứng minh rằng ngủ thêm một chút vào những ngày cuối tuần sẽ trung hòa sự nhạy cảm với insulin - xuất hiện do thiếu ngủ. Nó cũng làm giảm nguy cơ đái tháo đường. Uống nước từ chai an toàn hơn là một quan điểm hoàn toàn sai. Theo các nhà khoa học từ Canada, tất cả các chai nhựa đều có xu hướng thu thập các loại vi khuẩn rất lớn. Hãy dừng lại ngay thói quen kéo giãn cơ thể trước khi khởi động vì cho rằng như thế rất có lợi cho việc tập luyện. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học từ Canada và Mỹ đã cho thấy, kéo căng cơ thể không làm ấm cơ bắp trước khi tập luyện và điều này thực sự có thể kích động chấn thương. Quan niệm suy nghĩ tích cực cần thay đổi: Các nhà tâm lý cho rằng những câu thần chú "suy nghĩ tích cực" rất nguy hiểm, có thể dẫn đến chứng loạn thần kinh, lo âu hoặc trầm cảm. Bạn không nên cắt bỏ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực vì nó có tác dụng cân bằng sức khỏe tâm thần. Uống nhiều nước ép trái cây vì tin rằng nó rất tốt cho sức khỏe: Nghiên cứu của các nhà khoa học từ Úc và Anh đã chứng minh rằng tác hại của việc uống một lượng lớn nước trái cây (ví dụ như chế độ ăn detox) có thể so sánh tương đương với tác hại do uống soda. Lượng đường trong các loại trái cây này rất lớn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Ảnh: BS. Video "Thói quen ăn uống đang “bóp” chết người Việt". Nguồn: VTC

