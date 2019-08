Những thói quen không ngờ này sẽ khiến bạn già nhanh hơn

Thói quen ăn uống không lành mạnh: Sự thiếu các yếu tố dinh dưỡng trong chế độ ăn có thể làm tăng tốc độ lão hóa. Bạn cần hạn chế ăn đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh vì những thực phẩm này làm cạn kiệt protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể. Điều này khiến cơ thể yếu ớt và trông già hơn so với tuổi thực. Ăn thực phẩm nhiều đường: Ăn quá nhiều đồ ngọt gây ra các vấn đề sức khỏe như tiểu đường loại 2 và béo phì, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn. Đó là do một quá trình gọi là glycation khiến đường gắn vào protein trong collagen và elastin, khiến làn da trông già hơn. Tác động lão hóa của việc tiêu thụ đường quá mức bắt đầu thể hiện rõ ở tuổi 35 và tăng rõ rệt sau đó. Stress: Một nghiên cứu chỉ ra rằng stress có thể khiến người ta già đi nhanh hơn so với những người không phải chịu căng thẳng. Làm việc quá mức: Theo nghiên cứu, một công việc nhàm chán, không tạo hứng thú cho bạn hoặc một công việc mà bạn phải làm việc quá giờ thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và khiến cơ thể lão hóa sớm hơn. Giận dữ: Thường xuyên tức giận và thói quen kìm nén cơn giận khiến bạn trông già hơn so với tuổi thực. Theo nghiên cứu, kìm nén cơn giận thường xuyên làm tăng hàm lượng hormone cortisol trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thức khuya: Thói quen thức khuya để làm việc hoặc xem ti-vi khiến bạn stress, da xuất hiện nếp nhăn và trí nhớ suy giảm. Tất cả các vấn đề này khiến bạn lão hóa trước tuổi. Hút thuốc lá: Theo nghiên cứu, những người hút thuốc lá quá nhiều có thể bị giảm 8 năm tuổi thọ. Hút thuốc cũng làm xuất hiện nếp nhăn và gây bạc tóc. Hút thuốc lá còn gây ung thư, bệnh tim mạch và các vấn đề về trí nhớ. Không sử dụng kem chống nắng: Hầu hết chúng ta cho rằng kem chống nắng là không cần thiết vào mùa đông và mùa mưa. Điều này hoàn toàn không chính xác. Sử dụng kem chống nắng đều đặn giúp bảo vệ da khỏi các tia cực tím độc hại gây lão hóa da. Lười vận động: Không tập thể dục có thể khiến bạn trông già ngay trong những năm tuổi trẻ. Một chế độ tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp cơ thể cân đối và dẻo dai mà còn giúp phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày có vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe và sắc đẹp. Thiếu các chất béo lành mạnh trong chế độ ăn: Chúng ta thường loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi chế độ ăn để giảm cân. Tuy nhiên, có một loại chất béo có lợi cho sức khỏe có tên là axit béo omega-3, một chất thiết yếu để có cơ thể khỏe mạnh, làn da mềm mịn, trái tim khỏe, trí óc minh mẫn và sức mạnh để chống lại bệnh tiểu đường. Chế độ ăn thiếu omega-3 sẽ làm tăng tình trạng viêm tế bào, kích hoạt quá trình lão hóa.

