Những thiết kế ấn tượng của NTK Công Trí được sao ngoại lăng xê

Vào tháng 9, nữ ca sĩ kiêm người mẫu Justine Skye diện mẫu đầm tay phồng thiết kế 3D hình hoa hồng cực nổi bật. Đây chính là một thiết kế ấn tượng của NTK Công Trí Xuất hiện trên thảm đỏ, Camila Cabello diện mẫu áo lệch vai, quần lụa trong BST "Đi nhặt hạt sương nghiêng" của nhà thiết kế Công Trí. Trong buổi lễ trao giải Emmy lần thứ 71 vào tháng 9, nữ diễn viên Julia Garner chọn mẫu váy lệch vai màu tím khoét hông, xoắn vải độc đáo cũng của nhà thiết kế danh tiếng Việt Nam. Hồi tháng 10, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama diện một thiết kế của Công Trí là bộ suit sắc nâu nổi bật cùng đường cắt tinh giản. Nữ ca sĩ Beyonce lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt bộ phim The Lion King 2019 (Vua sư tử) khi diện bộ váy màu vàng ánh kim nổi bật của NTK Công Trí. Katy Perry tỏa sáng trên sân khấu trong bộ bodysuit cổ trụ từ chất liệu da, điểm chi tiết bèo nhún có họa tiết chấm bi điệu đà từ NTK Việt. Cùng với bộ đồ da, Katy Perry còn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi xuất hiện trong thiết kế bodysuit phủ sequin lấp lánh gán mác “Made in Vietnam”. Ngoài hai bộ bodysuit độc đáo, Công Trí còn hoàn thiện bộ suits phá cách cho giọng ca “Roar”. Thiết kế gồm áo vest và quần ống rộng có màu sắc ton-sur-ton, in họa tiết kẻ ô vuông đồng điệu. Ngôi sao hành động của Hollywood Cobie Smulders diện chiếc đầm xẻ ngực do Công Trí thiết kế lên thảm đỏ Billboard Music Awards 2019 hồi đầu tháng 5. Tới dự tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức thường niên, Kate Bosworth lộng lẫy trong thiết kế của nhà tạo mẫu Việt. Nữ diễn viên Katherine McNamara cũng chọn một chiếc đầm độc đáo của Công Trí khi tới dự Elton John Oscar Parties. Siêu mẫu Josephines Kriver tỏa sáng trong chiếc đầm màu xanh khói của Công Trí tại lễ trao giải Oscar 2019. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Vào tháng 9, nữ ca sĩ kiêm người mẫu Justine Skye diện mẫu đầm tay phồng thiết kế 3D hình hoa hồng cực nổi bật. Đây chính là một thiết kế ấn tượng của NTK Công Trí Xuất hiện trên thảm đỏ, Camila Cabello diện mẫu áo lệch vai, quần lụa trong BST "Đi nhặt hạt sương nghiêng" của nhà thiết kế Công Trí. Trong buổi lễ trao giải Emmy lần thứ 71 vào tháng 9, nữ diễn viên Julia Garner chọn mẫu váy lệch vai màu tím khoét hông, xoắn vải độc đáo cũng của nhà thiết kế danh tiếng Việt Nam. Hồi tháng 10, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama diện một thiết kế của Công Trí là bộ suit sắc nâu nổi bật cùng đường cắt tinh giản. Nữ ca sĩ Beyonce lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt bộ phim The Lion King 2019 (Vua sư tử) khi diện bộ váy màu vàng ánh kim nổi bật của NTK Công Trí. Katy Perry tỏa sáng trên sân khấu trong bộ bodysuit cổ trụ từ chất liệu da, điểm chi tiết bèo nhún có họa tiết chấm bi điệu đà từ NTK Việt. Cùng với bộ đồ da, Katy Perry còn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi xuất hiện trong thiết kế bodysuit phủ sequin lấp lánh gán mác “Made in Vietnam”. Ngoài hai bộ bodysuit độc đáo, Công Trí còn hoàn thiện bộ suits phá cách cho giọng ca “Roar”. Thiết kế gồm áo vest và quần ống rộng có màu sắc ton-sur-ton, in họa tiết kẻ ô vuông đồng điệu. Ngôi sao hành động của Hollywood Cobie Smulders diện chiếc đầm xẻ ngực do Công Trí thiết kế lên thảm đỏ Billboard Music Awards 2019 hồi đầu tháng 5. Tới dự tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức thường niên, Kate Bosworth lộng lẫy trong thiết kế của nhà tạo mẫu Việt. Nữ diễn viên Katherine McNamara cũng chọn một chiếc đầm độc đáo của Công Trí khi tới dự Elton John Oscar Parties. Siêu mẫu Josephines Kriver tỏa sáng trong chiếc đầm màu xanh khói của Công Trí tại lễ trao giải Oscar 2019. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.