Những thảo dược chữa mất ngủ hiệu quả nhanh chóng

Lá sen, tâm sen



Đây là thảo dược chữa mất ngủ được áp dụng rất phổ biến trong dân gian mà hầu hết mọi người đều biết đến. Theo y học cổ truyền, lá sen có tên gọi là liên diệp dược dùng ở dạng lá non hoặc lá bánh tẻ để chữa bệnh, chủ yếu là chữa mất ngủ và bệnh gan rất hiệu quả, an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, trong thành phần của lá sen có chứa chất Nuciferin có tác dụng an thần, giải co thắt cơ trơn, hạ huyết áp, giảm đau, chống rối loạn nhịp tim, cầm máu… Bên cạnh đó, thành phần chất flavonoid trong lá sen có tác dụng chống oxy hóa lipid màng tế bào gan. Ngoài ra, chất alkaloid – một chất có tác dụng an thần tốt. Thông thường để chữa mất ngủ, dùng lá sen 15 – 20gr mỗi ngày để sắc uống (áp dụng cho người lớn) sẽ cho hiệu quả cao.

Tâm sen là trồi mầm bên trong của hạt sen, tâm sen có màu xanh, đây là vị thuốc thường được dùng rất nhiều trong y học cổ truyền làm thuốc an thần, điều trị mất ngủ, suy nhược cơ thể. Ngày nay tâm sen còn được chế biến thành dạng trà để tiện sử dụng. Để điều trị bệnh mất ngủ ta có thể dùng tâm sen hãm trà uống hàng ngày.

Rong biển

Một nghiên cứu khác của Đại học Oxford cho thấy kết hợp rong biển vào bữa tối giúp trẻ em ngủ thêm một giờ so với thông thường. Các chuyên gia giải thích, lượng omega-3 DHA trong máu có liên quan tới chất lượng giấc ngủ ở trẻ em: hàm lượng omega-3 DHA càng thấp thì khả năng bị rối loạn giấc ngủ càng cao. Loại axit béo này rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ, nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp được mà bắt buộc phải hấp thụ từ thức ăn.

Quế

Quế và hạt sen có tác dụng an thần, ngủ ngon, dưỡng sắc. Người già, phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh nên thường xuyên dùng loại canh này.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể lấy 10gram quế khô trộn với 100 gram hạt sen tươi và 300ml nước. Nấu kĩ thành canh. Có thể cho thêm một chút đường phèn. Món canh này thích hợp với mọi người, nhất là những người mất ngủ lâu ngày, hoặc thường xuyên phải làm việc căng thẳng.

Gừng

Gừng được biết đến như 1 vị thuốc quý vì thế mà được rất nhiều người sử dụng trong điều trị và chữa bệnh. Trong gừng có chứa Cineole giúp cho cơ thể có thể giải tỏa stress và bệnh đau nửa đầu, đặc biệt giúp chúng ta sảng khoái và ngủ ngon hơn.

Có thể dùng gừng để uống và ngâm chân đều có tác dụng tốt với giấc ngủ. Nếu bạn uống thì chỉ cần lấy 1 củ gừng đã rửa sạch đun cùng với đường phèn và 500ml nước sau đó đun sôi rồi đem ra uống vào sáng và chiều để buổi tối có thể ngủ ngon hơn. Ngoài uống ra bạn nên kết hợp với cách ngâm chân bằng gừng mỗi tối giúp các kinh mạch được thư giãn và bạn sẽ dễ dàng ngủ hơn.

Tam thất