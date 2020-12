Những sự thật mất lòng nhưng giúp phụ nữ sống ngày một kiêu hãnh hơn

Hi sinh nhiều chưa chắc đã có được sự yêu thương của chồng

Người phụ nữ khôn ngoan thì cần nhớ rằng đôi lúc hi sinh nhiều chưa chắc đã hạnh phúc. Đôi khi chính sự tận tụy, hi sinh của bạn còn khiến đàn ông nhàm chán hơn. Lấy chồng không có nghĩa là sống vì chồng con rồi quên mất bản thân mình. Vậy nên đừng dại đặt hai chữ hi sinh lên hàng đầu. Khi bạn yêu thương bản thân thì tới lúc đó chồng mới coi trọng.

Cuộc đời này không phải vì bạn là phụ nữ mà sẽ ''buông tha''