Những sự cố mặc váy áo “lộ hàng” khiến mỹ nhân Hoa ngữ chỉ muốn độn thổ

Khi xuất hiện trên thảm đỏ do tạp chí Esquire tổ chức, Tôn Phi Phi ghi điểm với bộ đầm trắng gợi cảm thướt tha. Nhưng sự cố bị MC chương trình giẫm váy đã khiến cô bị tụt váy hở ngực trước sự quan sát của hàng trăm phóng viên. Can Lộ Lộ cũng từng gặp phải sự cố váy áo "lộ hàng" dở khóc dở cười. Khi từ chối lời cầu hôn của một fan nam, Can Lộ Lộ đã bị người này kéo tuột luôn áo khiến mỹ nhân khóc thét và ngượng chín mặt vì tình huống quá bất ngờ. Tăng Lê bị tuột dây váy và lộ luôn miếng lót ngực silicon khi đang tạo dáng trên thảm đỏ trong sự kiện của tạp chí Bazaar. Trong một buổi quảng bá phim, Lý Y Hiểu đến tham dự với chiếc váy vô cùng sexy. Tuy nhiên, do cử động mạnh khi giao lưu, váy chợt tụt xuống khiến cô nàng gặp sự cố. Nữ ca sĩ - diễn viên nổi tiếng Tiêu Tường xuất hiện trên sân khấu ca nhạc ở Trùng Khánh, Trung Quốc, trong chiếc váy quây hồng tuy nhiên sau vài bước di chuyển chiếc váy bỗng tụt xuống, để lộ cả miếng dán ngực ngay trước ống kính. Người mẫu Trương Tiêu Vũ diện chiếc váy quây bồng bềnh nhưng không may gặp sự cố tuột váy làm lộ một bên nhũ hoa trước ống kính. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp Lâm Chí Linh thường chọn các trang phục khoe vòng một nóng bỏng. Chính vì thế mà không ít lần vòng một của cô "chực tụt" vì diện váy áo quá táo bạo. Ngô Hy Nhi cũng thường xuyên có những chiêu trò khoe thân, đặc biệt là để lộ 2/3 phần ngực nhằm gây sự chú ý giữa chốn đông người. Hồi đầu năm 2018, Hoa hậu Na Tiểu Hồng (tên tiếng Anh là Scarlet Ying) bị chỉ trích là cố tình "vồ ếch" trên thảm đỏ Cannes để thu hút ống kính máy quay. Một nghệ sĩ vô danh khác gây chú ý bằng cách ăn mặc hớ hênh trên thảm đỏ Cannes 2018. Ảnh: Getty, Internet. Mời độc giả xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

