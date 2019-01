Những sao Việt đụng “dao kéo” để tút tát nhan sắc trong 2018

Diễn viên Phương Oanh bắt đầu được công chúng quan tâm và biết đến nhiều hơn sau thành công của bộ phim "Quỳnh búp bê". Ngoài việc được đánh giá cao về diễn xuất, cô còn khiến mạng xã hội bàn tán khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Dù rất tự tin với diện mạo mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Phương Oanh lại khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Không ít người cho rằng sau đụng "dao kéo", cô trở nên đơ cứng, không đẹp như trước đó. Dù bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ từ nhiều năm nay, đến 2018, Kỳ Duyên mới xác nhận đã "đại tu" vòng một. Cùng với việc "dao kéo" vòng một giúp thân hình quyến rũ hơn, gương mặt của Kỳ Duyên cũng ngày một khác lạ. Hồi tháng 4, Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi lộ dung mạo quá khác lạ. Gương mặt dài với phần cằm nhọn hoắt của cô khiến khó ai còn nhận ra một "bé Heo" bầu bĩnh, đáng yêu thuở nào. So với hình ảnh những ngày đầu mới vào nghề, Minh Hằng trông ngày càng già dặn hơn với gương mặt lại cứng đờ, thiếu cảm xúc. Tuy nhiên nữ ca sĩ chưa bao giờ xác nhận việc can thiệp dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc. Một trong số những mỹ nhân Việt cũng thừa nhận nâng ngực trong năm 2018 là nữ diễn viên Jun Vũ. Sau khi nâng ngực, nữ diễn viên “Tháng năm rực rỡ” xuất hiện với phong cách ăn mặc táo bạo hơn trước đây. Người mẫu Hồng Quế công khai chuyện can thiệp để có được chiếc mũi hợp với khuôn mặt hơn. Người đẹp chia sẻ: “Đau lúc tiêm tê như chết đi sống lại nhưng sau đó thì không đau” và hiện tại cô rất hài lòng khi chiếc mũi đã thẳng, không còn gồ ghề như xưa. Khi nhiều người bạn cho rằng, Hồng Quế đã đủ đẹp rồi, không cần thiết phải cần đến thẩm mỹ, cô cho biết, vốn sở hữu đầu mũi dòm mồm, còn bị lệch hẳn sang một bên, không đẹp và cô muốn “đổi tướng”. Ca sĩ Thu Thủy bất ngờ tái xuất hồi giữa năm 2108 với gương mặt như biến thành một người khác hoàn toàn. Nhiều người nghi ngờ cô đã "tút tát" mũi, miệng, cằm nhưng nữ ca sĩ 34 tuổi chọn cách giữ im lặng. Hà Lade không chỉ công khai việc chi 300 triệu đồng để sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ mà còn ghi lại nhật ký "dao kéo" hàng ngày. Trong lần chỉnh sửa nhan sắc này, cô nàng chọn cách hạ gò má, cấy má baby để lấy lại vẻ tươi trẻ. Ảnh: Internet, FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

