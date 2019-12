Những sao Hàn nhuộm tóc màu xanh dương cực ấn tượng

IU chính là một trong những thần tượng Hàn nhuộm tóc màu xanh dương cực ấn tượng. Ưu điểm của màu tóc xanh dương đậm là khá bền màu, có thể giữ được tới 2-3 tháng. Theo các salon, thay vì màu vàng như bình thường, tóc nhuộm xanh dương đậm khi phai sẽ ra được màu xanh ngọc khá đẹp. Eunha (GFriend) từng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng Hàn khi trở lại cùng mái tóc màu xanh trầm huyền bí. Eunha được nhận xét đẹp như nữ thần bước ra từ phim hoạt hình khi nhuộm tóc màu xanh nước biển đậm và làm xoăn sóng lọn to. Kiểu tóc này được khá nhiều hội chị em yêu thích nhưng thực tế lại không hề dễ chăm sóc. Với tóc xanh dương đậm, Wheein (MAMAMOO) toát ra thần thái sang chảnh, trưởng thành, nổi bật hơn hẳn so với khi để tóc ngắn. Sắc xanh đặc biệt giúp cho mái tóc thẳng dài tưởng như đơn điệu của Wheein thêm phần bắt mắt. Gần đây, Seolhyun (AOA) cũng thay đổi hình ảnh khi tẩy tóc để nhuộm màu xanh dương đang là xu hướng. Điều này làm người hâm mộ rất thích thú bởi nữ thần tượng đã trung thành với tóc đen và nâu trong thời gian dài. Seolhyun thậm chí còn chia sẻ hình ảnh chi tiết quá trình tẩy tóc của mình lên Instagram. V (BTS) từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Kpop khi xuất hiện với mái tóc xanh ấn tượng. Jungyeon (TWICE) chọn sắc xanh ngọc pha chút khói. Dưới ánh đèn sân khấu, màu tóc này giúp cô nàng thêm phần quyến rũ. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

