Những quán ăn “chửi khách” vẫn tấp nập người đến

Bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên: Nhắc đến những quán ăn "chửi khách" đầu tiên chắc chắn phải kể đến quán bún dọc mùng trên đường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Nơi này từng xuất hiện trên kênh truyền hình CNN của Mỹ về việc chửi mắng thực khách khi thưởng thức món ăn tại đây. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên là bạn sẽ ngay lập tức nghe thấy tiếng chửi của bà chủ. Với những người không quen rất dễ dàng bị phản cảm tuy nhiên, với các tín đồ ẩm thực Hà Nội thì điều này rất bình thường. Bún ở đây được đánh giá là rất đầy đặn và hương vị đậm đà với nhiều loại bún sườn, bún thịt, bún lưỡi, bún móng. Những miếng thịt, sườn hay lưỡi được thái to chứ không mỏng như những quán khác. Có lẽ nhờ vậy mà nhiều thực khách chấp nhận đến quán "nghe chửi" để được ăn ngon.Bún ngan Nhàn: Thêm một quán ăn "chửi khách" nhưng vẫn rất đông khách ở Hà Nội là bún ngan Nhàn. Trước đây, quán cũng chỉ là một quán ăn bình thường nhưng cho đến khi những clip cô chủ "chửi khách" được lan truyền trên mạng thì quán bắt đầu được nhiều người chú ý tới và ngày một đông khách hơn. Theo lời một số thực khách đã từng ăn tại quán bún này thì tô bún ở đây được chủ quán chế biến tỉ mỉ trong từng chi tiết. Điều đó được thể hiện từ phần nước dùng ninh bằng xương ngan và nấm khô thơm phức cho đến miếng ngan béo, mềm, ngọt thịt. Bên cạnh đó, không thể thiếu những miếng măng ninh kỹ cùng mọc thịt tươi dai dai ăn rất bắt vị. Ngoài ra, bạn còn có thể gọi thêm lòng và trứng non để ăn kèm tùy theo sở thích của mình. Bún nước cô Huyền: Sài Gòn cũng có một phiên bản bún chửi khá quen thuộc là quán bún nước cô Huyền. Khách hàng lần đầu đến đây ai cũng khá bất ngờ với kiểu nói chuyện "hét ra lửa" của cô chủ quán. Tuy nhiên, do tính cô chủ vốn tính ăn to nói lớn, chưa bao giờ chửi khách mà chỉ nói chuyện cộc cằn với nhân viên và người nhà thôi. Quán bún nước cô Huyền đã mở cửa được 40 năm và cũng là một trong những hàng bún nước đầu tiên ở TP.HCM. Món ăn ở đây được thực khách đánh giá cao về chất lượng và sự đa dạng của các món ăn kèm. Ngoài bún nước là món chính của quán, bạn có thể thưởng thức mì trộn muối ớt được rất nhiều tín đồ ẩm thực Sài thành yêu thích. Sợi mì dai dai ăn kèm hành phi và tóp mỡ giòn rụm, vắt thêm lát chanh sẽ khiến bạn phải mê mẩn ngay từ lần đầu thưởng thức. Bánh tráng nướng "bà chửi" ở Đà Lạt: Gây ấn tượng bởi lối bán hàng có phần khó tính thường quát mắng khách hàng, nhưng quán bánh tráng nướng "bà chửi" là một trong những địa chỉ thưởng thức bánh tráng nướng nổi tiếng, lâu đời ở Đà Lạt. Bánh tráng nướng tại đây có 3 hương vị chính là phô mai, pate, mayonnaise, được nướng kèm cùng các nguyên liệu chà bông, xúc xích, mỡ hành... ăn khá ngon. Tuy nhiên quán ăn "chửi khách" này nằm ngoài lề đường, thường rất đông khách nên sẽ không thích hợp đi nhóm đông người.

