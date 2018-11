Những người nhóm máu O nhất định phải biết 8 điều này

Các loại máu được xác định như thế nào?: Nhóm máu được phân loại theo sự hiện diện hoặc vắng mặt của một số kháng nguyên có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch khi chúng ở ngoài cơ thể. Những kháng nguyên này có thể làm cho hệ miễn dịch của bệnh nhân tấn công khi truyền máu. Đây là lý do tại sao bạn cần biết nhóm máu của mình để an toàn cho việc truyền máu. Đặc điểm của nhóm máu O: Nhóm máu O không có kháng nguyên A hoặc B trong các tế bào máu đỏ nhưng có cả kháng thể A và B trong huyết tương. Loại O + là loại máu phổ biến nhất, chiếm 37% - 53% số người thuộc các nhóm dân tộc và chủng tộc khác nhau. Những người nhóm máu O là những người hiến tặng phổ thông: Những người có loại máu O+ có thể hiến máu cho tất cả 4 nhóm, nhưng chỉ cho những người có phân nhóm dương tính với Rh (O +, A +, B +, AB +). Trong những trường hợp khẩn cấp, nhóm máu O- có thể truyền máu cho bất kỳ nhóm máu khác, an toàn với cả trẻ sơ sinh. Nhóm máu O chỉ nhận được O: Những người có loại máu O+ có thể nhận máu từ những người có cả O+ và O-, trong khi những người có loại O- có thể nhận được cùng một loại máu O-. Rủi ro về sức khỏe: Những người có nhóm máu O có thể dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và virus hơn các nhóm máu khác, bao gồm những người nặng như dịch hạch, dịch tả, quai bị và bệnh lao. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng các cá nhân nhóm máu O có tỷ lệ loét tá tràng cao hơn 35% so với những người có nhóm máu A, B và AB. Lợi ích sức khỏe: Những người nhóm máu O có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp nhất so với những người có nhóm máu A, B và AB. Hơn nữa, những người có nhóm máu O có nguy cơ phát triển các bệnh tuần hoàn và rối loạn nhận thức thấp hơn. Nhóm máu và chế độ ăn uống: Bạn có thể đã nghe nói về cái gọi là "chế độ ăn uống theo nhóm máu". Điều này có nghĩ là ăn một số sản phẩm phù hợp với nhóm máu sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tuân theo một chế độ ăn uống phù hợp trạng thái sức khỏe cá nhân thay vì chế độ ăn uống liên quan đến nhóm máu của bạn. Nhóm máu O và cá tính: Lý thuyết này rất phổ biến ở một số nước, đặc biệt là Nhật Bản. Người Nhật tin rằng những người có nhóm máu O rất hào phóng, nhiệt tình, hòa đồng và thành công về mặt tài chính. Ảnh: BS. Video "Người nhóm máu O dễ chết hơn khi bị thương nặng". Nguồn: VTC.

