Những ngôi sao châu Á hóa thành “thảm họa thẩm mỹ”

Trịnh Sảng được xem là một “ thảm họa thẩm mỹ” khi liên tục đi chỉnh sửa nhan sắc nhưng không thành công. Mũi và cằm của cô lệch lạc hẳn so với khuôn mặt. Được biết, cô từng thừa nhận thẩm mỹ trong quãng thời gian còn mặn nồng với nam diễn viên Trương Hàn. Cô đưa ra lý do rằng do Trương Hàn quá đẹp trai nên cô lo lắng phải đi phẫu thuật. Tiêu Tường: Nhiều ý kiến cho rằng, Tiêu Tường đã sử dụng chất làm đầy quá đà khiến gương mặt cứng đơ như tượng sáp và chiếc cằm méo mó khó nhìn. Cô đào nổi tiếng xứ Đài ngày nào giờ đã bị "dao kéo vùi dập" nhan sắc. Tôn Phi Phi: Vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt của Tôn Phi Phi cứng đơ, nụ cười gượng gạo, đôi mắt cũng thiếu tự nhiên. Dần dần, nữ diễn viên không còn giữ được phong độ, vô tình đánh mất sức hút và cảm tình của khán giả. Tôn Phi Phi tuyên bố giải nghệ vào năm 2016. Ôn Bích Hà từng thừa nhận gìn giữ tuổi thanh xuân bằng cách làm trị liệu và tiêm thẩm mỹ. Thời gian gần đây, những di chứng làm đẹp đã khiến mặt cô sưng phồng và sống mũi méo mó. Lưu Vũ Hân: Không nói quá khi miêu tả chiếc chằm của Lưu Vũ Hân dài ngoằng như "phù thủy". Đó là chưa kể đến khuôn mặt cô xô lệch, cứng đơ và không cảm xúc. Tất cả chỉ vì người đẹp xa đà vào việc "dao kéo" khiến gương mặt cân đối ngày nào đã biến mất. Nữ diễn viên Tiết Chỉ Luân khiến khán giả giật mình vì gương mặt nhọn hoắt, quái dị sau khi trải qua nhiều lần dao kéo. Dung mạo dịu dàng, xinh xắn ngày xưa của cô làm nhiều người tiếc nuối vô cùng. Jung Ryeo Won: Khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì khuôn mặt cứng, môi sưng phồng, đường nét thiếu tự nhiên trên gương mặt của Jung Ryeo Won. Cô bị liệt vào danh sách "thảm họa thẩm mỹ" của các ngôi sao nữ châu Á. Đam mê mốt gương mặt V line, diễn viên phim nóng Nhật Bản - Rumi Kanda điên cuồng giảm cân, sửa mũi và mắt khiến người ta không thể nhận ra cô. Mỹ nhân xứ Hàn Im Na Young trở thành chủ đề bàn tán của netizen khi cô nàng vì quá xúc động mà biến chiếc mũi của mình trở nên "kỳ dị". Nhiều người cho rằng, chiếc mũi của Na Young chính là di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Seo Woo là một trong những mỹ nhân nghiện thẩm mỹ bậc nhất của Kbiz. Đáng tiếc cho Seo Woo là công cuộc thẩm mỹ của cô nàng lại không được thành công như những mỹ nhân khác. Khi xuất hiện trước công chúng, cô thường xuyên bị chê trách vì gương mặt cứng nhắc đến mức đáng sợ. Chae Rim bị gọi là thảm họa thẩm mỹ của làng giải trí Hàn. Mặc dù khi được hỏi về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã lên tiếng bác bỏ nhưng rõ ràng hình ảnh hiện tại khác hoàn toàn với vẻ đẹp của nữ diễn viên này trước đây. Không chỉ có gương mặt sưng phồng, Chae Rim còn để lộ đôi mắt híp và nụ cười thiếu tự nhiên căng cứng, thiếu tự nhiên. Park Bom: Vướng không ít các nghi án thẩm mỹ, nhưng Park Bom chưa từng một lần lên tiếng thừa nhận đụng chạm "dao kéo". Tuy nhiên, những hình ảnh ngày ấy – bây giờ của cựu thành viên 2NE1 lại chứng minh điều ngược lại. Biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ khiến việc cử động khuôn mặt của nữ ca sĩ tương đối khó khăn. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

