Những mỹ nam nổi tiếng từng phẫu thuật chuyển giới

Aydian Dowling: Thật khó mà tin được người đàn ông mạnh mẽ này từng là một cô gái. Aydian đã thành lập một kênh YouTube dành cho quá trình chuyển giới và kinh nghiệm tập thể hình của mình. Jaimie Wilson 18 tuổi khi anh quyết định bắt đầu phẫu thuật chuyển giới từ một cô gái thành nam giới. Khi anh công bố quyết định của mình với gia đình và bạn bè, hầu như tất cả bọn họ đều bỏ rơi anh khiến anh rất buồn. Thế nhưng, sau khi chuyển giới thành công, anh ấy đã tìm thấy những người bạn mới và vui vẻ trở lại. Elijah Stephens là người đầu tiên ở New Jersey (Mỹ) có được cơ quan sinh sản của người đàn ông. Điều này cho phép anh ta trải nghiệm toàn bộ cảm giác làm “chuyện ấy” với bạn gái lâu năm. Ian Harvestie là một diễn viên hài tự do, người nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Minh bạch và Tình nhân. Anh là một trong những người phụ nữ chuyển giới rất thành đạt. Laith Ashley là một trong số rất ít người mẫu chuyển giới có sự nghiệp thành công. Anh đã bắt đầu quá trình chuyển giới từ năm 25 tuổi và sau khi hoàn thành, anh ấy đã thấy sự nghiệp người mẫu của mình ngày càng phát triển. Balian Buschbaum: Trong năm 2007, Yvonne Buschbaum - người từng là vận động viên nhảy sào trong đội tuyển Olympic Đức đã tuyên bố giải nghệ thể thao vì muốn phẫu thuật chuyển giới. Sau khi thực hiện giải phẫu, Yvonne đã đổi tên thành Balian.Lucas Silveira là một nhạc sĩ và ca sĩ người Canada. Sinh ra là một cô gái với cái tên Lilia Silveira. Năm 2004, Lucas quyết định chuyển giới. Hiện tại, anh là trưởng nhóm của ban nhạc rock Cliks và là một nhà hoạt động cộng đồng người đồng tính. Ben Melzer, người mẫu chuyển giới sinh năm 1987. Chào đời là giới tính nữ với tên Yvonne Melzer nhưng Ben luôn cảm thấy không thoải mái trong cơ thể của mình. Ở tuổi 23, anh bắt đầu quá trình chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam và lấy tên mới là Ben. Anh hiện rất nổi tiếng trong làng thời trang vì là người chuyển giới đầu tiên được giới thiệu trên bìa tạp chí về sức khỏe của nam giới ở châu Âu. Ryan Cassata, chàng trai ca sĩ người Mỹ 18 tuổi. Nam ca sĩ điển trai này đã chuyển giới năm 13 tuổi và công khai là người chuyển giới trên sóng truyền hình trực tiếp năm 15 tuổi. Thomas Beatie đã thu hút sự chú ý của báo chí khi là người đàn ông ''mang thai'' đầu tiên trên thế giới. Vì vợ vô sinh, Beatie quyết định giữ các cơ quan sinh dục nữ của mình để có thể sinh con sau khi can thiệp giải phẫu. Cho đến nay, anh có 3 đứa con mà do chính sinh ra. Hiện tại, Thomas Beatie là một nhà văn và là người ủng hộ các vấn đề chuyển giới và giới tính. Ảnh: BS, Internet.

