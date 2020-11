Những món sâu béo nhung nhúc, đặc sản kinh dị ở Việt Nam

Sâu muồng là một món sâu đặc sản ở Tây Nguyên. Nhiều người đến đây thưởng thức món ăn này đều tấm tắc khen ngon và muốn thử lại. Sâu muồng có thể chế biến thành món chiên hoặc xào sả ớt. Sâu muồng có vị bùi béo đặc trưng của các loại ấu trùng sâu, thường người dân đợi cho loài sâu này đóng kén rồi mới thu hoạch, chế biến làm thức ăn. Có rất nhiều cách chế biến món ăn từ sâu muồng như rang, xào sả ớt, thậm chí ăn sống. Sâu chít - loại công trùng xuất hiện trong thân những cây chít mọc trên rừng, được xem là đặc sản ở vùng cao Tây Bắc. Loại sâu này có thể dùng để chế biến thành các món ăn có vị bùi ngậy, thơm ngon hoặc dùng ngâm trong rượu có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho đàn ông và làm đẹp da phụ nữ... Trên thị trường 1kg sâu chít thường có giá từ 800.000 – 1.000.0000 đồng/kg. Sâu chít có thể chế biến thành nhiều món, trong đó ngon nhất là món sâu chít xào lá chanh. Vị bùi, béo ngậy và ngọt của món sâu này chinh phục bất cứ thực khách nào dù là khó tính đến đâu. Sâu tre là đặc sản ở A Lưới, Thừa Thiên - Huế ít người biết. Sâu tre ngon và nhiều dưỡng chất đây cũng là món ăn đặc biệt của người miền núi. Từ sâu tre, có thể làm món xào, chiên, băm chả… thậm chí cả nấu canh. Vị béo của sâu lẫn trong gia vị, cách tẩm ướp đặc biệt của người dân tại A Lưới khiến sâu tre càng thêm thơm ngon, hấp dẫn.Đuông dừa: Đây là món đặc sản nổi tiếng của người miền Tây. Hình dáng bề ngoài của đuông dừa có thể khiến nhiều người ghê sợ nhưng đây thực sự là món ngon bổ dưỡng. Đuông dừa có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nấu cháo, chiên xù, ngâm mắm… Món ăn có thể thách thức sự can đảm của thực khách nhất là món đuông dừa ngâm mắm. Sâu khoai: Trong số các món nhậu từ sâu, sâu khoai cũng là “mồi nhậu” khoái khẩu của cánh đàn ông. Bề ngoài sâu khoai có thể sẽ khiến bạn “khiếp đảm” vì nó vừa to vừa mềm nhũn, lại xanh nhũn.Sâu khoai cũng được chế biến thành nhiều món ăn, với những người thích cảm giác mạnh thì có thể ăn sống. Món tằm sắn rang, đặc sản của người dân Phú Thọ hay Tuyên Quang, được xem là thực phẩm sạch và bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng dám thử món ăn này. Lúc còn sống, con tằm trông khá đáng sợ, nhưng khi qua bàn tay chế biến, lại trở nên đặc biệt vô cùng bởi vị béo ngon khó mà cưỡng nổi. Sùng đất: Không chỉ được xem là đặc sản ngon khó cưỡng, sùng đất còn được người Cơ Tu (Quảng Nam) xem là loại "xuân dược" nghìn năm tráng kiện, là vị thuốc mà đàn ông Cơ Tu tin dùng để duy trì khả năng phòng the của mình. Nhìn bề ngoài, sùng đất dễ khiến ta có cảm giác rùng mình. Nhưng khi thưởng thức hương vị của nó, nhiều người mới gật gù mà tấm tắc khen ngon. Có vô vàn món ngon được chế biến từ sùng đất như luộc, rang hay băm nhỏ đúc bánh xèo...Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn:VTV Review.

