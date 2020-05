Những món kem độc lạ “sốt xình xịch” giải nhiệt ngày hè nóng bức

Đen sang trọng từ bao bì đến lớp ốc quế, món kem đen Cornetto Black Hojicha đang là từ khóa được tìm kiếm trên các mạng xã hội, không chỉ bởi vẻ ngoài thời thượng mà còn ở hương vị độc đáo. Món kem độc lạ này không chỉ có vị trà Hojicha thơm thơm, lớp kem sánh mịn, mà còn có thêm những hạt trân châu giòn rôm rốp độc đáo được tạo từ chocolate. Cắn một miếng kem, vị béo ngậy thơm mùi trà sữa, vị chocolate ngọt ngào hòa cùng ốc quế giòn tan và cái lạnh tê tê nơi đầu lưỡi sẽ kích thích tối đa vị giác. Một trong những món kem ngon gây nghiện nhất định phải thử hè này chắc chắn là kem sữa tươi chân trâu đường đen rồi. Loại kem có xuất xứ từ "ông tổ ngành trà sữa" Đài Loan đang gấy sốt từ Nam ra Bắc. Loại kem mới này có lõi bên trong là sữa tươi, bên ngoài được phủ một lớp đường đen, thoạt nhìn trông giống hệt một cốc trà sữa trân châu đường đen đông lạnh. Hương vị của kem được đánh giá là ngọt béo và thơm mùi caramel. Kem trà sữa nướng: Không chỉ dừng lại với món trà sữa nướng trứ danh, tới nay kem trà sữa nướng cũng xuất hiện và nhanh chóng gây sốt. Như cái tên vậy trà sữa nướng như nào thì kem như thế chỉ khác là kem này đậm vị trà hơn tuy nhiên là kem tươi nên rất nhanh bị chảy. Kem thơm và rất đậm vị trà, chất kem mượt mịn, có thể gọi thêm topping ăn kèm như trân châu hoàng kim, trân châu nghệ nhân... Kem dừa non Thái Lan: Chẳng cần sang tận Thái Lan vì giờ đây ở Hà Nội cũng có những xe đẩy bán loại kem dừa siêu hot này. Đặc biệt hơn, giá mỗi quả kem dừa chỉ từ 20k, quá rẻ cho một món ăn vặt giải nhiệt đầy hấp dẫn. Kem cá sữa chua: Đã từng một thời làm mưa làm gió ở Hà Nội và đến nay vẫn được nhiều người ưa thích. Món kem độc đáo này thay vì vỏ ốc quế bình thường thì kem này có vỏ là hình một chú cá đang há miệng, phía trong là kem sữa chua, đậu phộng, socola vô cùng hấp dẫn. Kem hoa hồng: Đây quả thực là một kiệt tác nghệ thuật đúng như tên gọi kem. Kem được tạo hình một bông hoa hồng rất bắt mắt với màu sắc rực rỡ, và đặc biệt là vị kem rất ngon. Các nguyên liệu tạo nên kem hoa hồng đều là từ hoa quả tươi, đường glucose nên vị rất chân thực và đảm bảo an toàn. Kem cũng có nhiều vị như: dừa, vani, sầu riêng, chanh leo, dâu tây… cho bạn thoải mái lựa chọn.Một chiếc kem hoa hồng thông thường có giá 40.000 – 45.000 đồng. Đây là mức giá khá phù hợp với một chiếc kem to và kì công như vậy. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

