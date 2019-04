Những món kem độc đáo mát lạnh xua tan cái nóng gắt ở Hà Nội

Kem dừa Hàng Than: Đây là một trong những món kem độc đáo rất nổi tiếng ở Hà Nội. Kem được đựng trong vỏ của một quả dừa, ăn kèm sốt socola và dừa tươi nạo sợi và bánh quế. Kem dừa rất ngậy và thơm, không quá ngọt và cũng không quá nhạt, nức mùi sữa, vani và dừa. Ngoài kem dừa, quán còn phục vụ caramen và nhiều món ăn vặt hấp dẫn khác. Kem bơ: Không cần phải đến Đà Lạt, bạn cũng có thể thưởng thức món kem bơ ở giữa lòng thủ đô với mức giá 25.000-35.000 đồng/cốc. Bơ xay nhuyễn kết hợp với kem tạo ra vị thơm thơm, béo ngậy lại man mát rất hợp để giải nhiệt và lấy lại năng lượng vào đầu giờ chiều. Một số địa chỉ bán kem bơ có thể kể đến như 492 Xã Đàn, 35 Lò Đúc… Kem macaron chính là món bánh macaron kẹp kem. Có khá nhiều vị cho bạn lựa chọn như tiramisu, chanh leo, cookies, matcha, chocolate, phô mai… Kem được làm nhạt hơn để ăn cùng macaron khá ngọt. Ưu điểm của món kem này là rất bắt mắt. Bạn có thể thưởng thức món kem này ở Thái Phiên với mức giá khoảng 40.000 đồng.Kem chua New Zealand: Quán kem này nổi tiếng với những vị kem trái cây chua nhẹ, đủ các vị khác nhau như dâu rừng, bạc hà, sầu riêng, chuối, dưa vàng… hay vị kem truyền thống như socola, vani… Bạn cũng có thể kết hợp nhiều vị kem hay chọn một ly kem hoa quả tổng hợp đều rất ngon. Điểm đặc biệt là kem ở đây có vị chua mát rất dễ chịu, hương thơm thanh dịu và phần kem rất mịn màng. Kem nhúng Ô Chợ Dừa: Giá kem khá rẻ, chỉ 19.000/1 que nên luôn tấp nập khách. Menu kem ở đây gồm 13 vị kem khác nhau với đủ các vị trái cây và vị kem truyền thống như socola, vani. Gọi là kem nhúng vì thực khách tới đây sau khi mua kem có thể tự mình trang trí cho que kem bằng các loại nước sốt socola và những loại hạt khác nhau. Do đó mà mỗi người đều có thể tự tạo cho mình những cây kem khác biệt. Kem Bingsu là loại kem đá bào xịt siro có nguồn gốc từ Hàn Quốc không chỉ khiến thực khách chết mê chết mệt bởi trang trí đủ màu sắc bên ngoài mà còn bởi vị ngọt mát lạnh khi ăn khiến ta thích thú không thể rời mắt. Hà Nội hiện có rất nhiều quán kem Bingsu cho bạn lựa chọn với thực đơn đa dạng như Bingsu trái cây thập cẩm, Bingsu việt quất, Bingsu Oreo, Bingsu trà xanh…Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

