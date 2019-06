Những món đồ uống ngon lành chữa say nắng hiệu quả tức thì

Nước dừa giàu kali và các khoáng chất khác, bổ sung nước cho cơ thể. Ngoài công dụng làm đẹp, uống nước dừa còn có tác dụng giải nhiệt, chữa say nắng và tăng cường sức đề kháng. Cách chữa say nắng với nước dừa: Dừa nước 1 trái lấy cả nước và cùi non, cho uống liền hoặc để lạnh, ngày 3 lần. Dùng cho các trường hợp sốt nóng, say nắng, khát nước, phù nề, đi tiểu ít, mụn nhọt lở ngứa, viêm da, chàm chốc. Nước ép dưa hấu: Dưa hấu giúp cung cấp cho cơ thể nhiều loại vitamin như vitamin A, B, C và các nguyên tố vi lượng như Fe, Ca, Mg... Theo y học cổ truyền, dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và thường được dùng cho các trường hợp say nắng, say nóng. Khi bị say nắng, bạn có thể ép dưa hấu lấy nước và uống từng chút một. Nước ép ngó sen – mía: Nếu bị say nắng, bạn lấy 100gr ngó sen tươi ép lấy nước cốt rồi pha cùng 50ml nước mía để uống. Uống với số lượng 2 lần mỗi ngày để có tác dụng tốt nhất. Nước sắn dây: Bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đặc biệt, trong sắn dây có chất isoflavon giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp. Dùng 2 - 3 thìa canh sắn dây hòa vào nước đun sôi để nguội, thêm đường chia 2 - 3 lần cho bệnh nhân uống ngay khi bị say nắng. Nước bạc hà: Bạc hà 16 g. Bạc hà rửa sạch, cho ấm, đổ một lít nước sôi hãm, cho thêm đường đủ ngọt; cho uống. Dùng cho các trường hợp cảm mạo phong nhiệt sốt nóng. Nước rau má: Rau má có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Khi bị say nắng, bạn có thể dùng rau má tươi xay nhuyễn, pha với nước hoặc nước dừa để uống. Bạn cũng có thể dùng rau má để nấu canh hoặc nấu lấy nước uống thay nước trà. Nước chanh: Nước chanh có thể giúp bạn loại bỏ các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn do say nắng. Khi bị say nắng, bạn có thể uống một cốc nước chanh pha được pha thêm muối hoặc đường. Nước ép bí xanh: Theo y học cổ truyền, bí xanh có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giải độc. Khi bị say nắng, bạn có thể uống nước ép bí xanh pha với một chút muối. Sữa: Các thành phần dinh dưỡng trong sữa sẽ làm cơ thể nhanh chóng “hạ họa” và đẩy lùi say nắng. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

