Những món đặc sản Tam Đảo hút hồn du khách

Su su Tam Đảo: Nếu như phải lựa chọn một món đặc sản Tam Đảo mà mỗi khi nhắc đến Tam Đảo người ta sẽ nghĩ ngay đến thì đó chỉ có thể là món rau su su. Su Su là một loại cây trồng khá phổ biến tại tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là ở Tam Đảo. Ngọn su su thường được người dân trồng trên những quả đồi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm. Từ rau su su, người ta có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau trong đó có hai món phổ biến nhất là su su luộc và su su xào tỏi. Đối với những vị khách du lịch Tam Đảo thì rau su su trở thành một món quà không thể thiếu được mà bất cứ ai cũng muốn mua về làm quà cho người thân và bạn bè. Thịt lợn đồi xiên nướng: Bạn có thể dễ dàng mua được một xiên thịt nướng tại bất cứ một quán ăn ven đường nào tại Tam Đảo. Tuy nhiên để thưởng thức được một xiên thịt nướng ngon đúng vị thì bạn hãy ghé vào một quán chuyên bán đồ nướng nào đó.Chim cút nướng: Khám phá những món ăn đặc sản Tam Đảo thì không thể thiếu được món chim cút nướng. Từ chim cút người ta có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau như xào, rán, quay, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món chim cút nướng nóng hổi, giòn tan. Cá bống suối: Nhiều người dân ở Tam Đảo phát triển cá bống suối tự nhiên bằng cách đắp đập để nuôi nên du khách có thể dễ dàng tìm ăn món này trong các chợ, nhà hàng, hay cả quán ăn bình dân. Thịt bò tái kiến đốt: Một món đặc sản Tam Đảo khá là đặc biệt, ngay từ cái tên của nó đó chính là món thịt bò tái kiến đốt. Món ăn này đặc biệt ngay từ cái tên, cho đến khâu chọn thịt bê, rồi để trước những tổ kiến trong rừng. Những miếng thịt sau khi được bu kín xung quanh bởi những con kiến sẽ được mang về rửa sạch rồi nướng trên bếp than hồng. Gà đồi bọc đất: Không chỉ có thịt lợn, thịt bò mà thịt gà cũng nằm trong danh sách những món ăn ngon tại Tam Đảo mà bạn không nên bỏ lỡ. Gà tại Tam Đảo có vị ngon đặc biệt bởi chúng đều được nuôi thả tự do trên những quả đồi. Những chú gà sẽ có nhiều không gian để chạy nhảy do đó thịt gà rất chắc và thơm. Có nhiều món được chế biến từ gà đồi như gà luộc, lẩu gà, gà rang muối tuy nhiên có một món đặc biệt mà bạn nên thưởng thức đó chính là gà đồi bọc đất. Những chú gà sau khi làm sạch sẽ được bọc bên ngoài bằng một lớp bùn ao, sau đó đem nướng trên bếp than hồng. Thịt gà sau khi chín vẫn giữ được độ ẩm và có vị ngọt, thơm hiếm có. Cá thính: Đây là món đặc sản riêng có của vùng Vĩnh Phúc. Cá tươi được làm sạch rồi cho vào vại muối chua. Chỉ với cá tươi, muối hột, thính (ngô và đỗ tương rang xay), người dân huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tạo ra món cá thính chua nức tiếng gần xa. Xôi ngũ sắc: Màu sắc của xôi được người dân nấu từ những loại quả rất riêng biệt của vùng núi như màu vàng từ quả dành dành, màu xanh từ nhiều loại lá rừng, màu tím từ quả khóe, màu đỏ từ quả gấc, màu hồng từ quả rôm… và đặc biệt là xôi đen với lá cây xau xau. Ảnh: Internet. Măng rừng: Măng vùng Tam Đảo chủ yếu là loại măng sặt, măng nứa. Măng lấy về, bóc vỏ, luộc qua rồi ngâm nước muối. Khi ăn, người ta chỉ cần luộc lại, chấm với mắm tôm, chanh ớt là thấy đủ vị giòn tan, chẳng đắng mà ngọt thanh của măng Tam Đảo. Dù củ măng có to, thì người Tam Đảo cũng luộc nguyên, bày ra đĩa rồi bốc tay chứ không thái nhỏ, dùng đũa gắp. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

