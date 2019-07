Những món đặc sản nhất định phải thử khi đến phố cổ Hội An

Cơm gà Hội An: Không chỉ riêng tại Hội An, cơm gà còn là một món đặc sản Hội An được ưa chuộng tại rất nhiều các thành phố khác trên khắp mảnh đất hình chữ S. Ngay tại Hà Nội cũng có rất nhiều các cửa hàng cơm gà đặc sản Hội An nhưng có hương vị ngon nhất của món ăn này thì chắc phải đến chính tại quê hương của nó. Bánh mỳ Phượng: Quán bánh mỳ nằm khiêm tốn trên phố Phan Châu Trinh (Hội An) đã trên dưới 20 năm là địa điểm luôn tấp nập thực khách cả người địa phương lẫn khách du lịch. Bánh mỳ ở đây được coi là “thiên hạ đệ nhất bánh mỳ” và được đánh giá 4,5 trên thang 5 sao của TripAdvisor. Món ăn ngon ở Hội An tiếp theo bạn cũng nhất định phải thử một lần đó là bánh ướt cuốn thịt nướng. Bánh ướt gần như bánh phở cuốn ở miền Bắc nhưng mỏng hơn, khi ăn bạn sẽ cuốn cùng thịt nướng, rau thơm, dưa chuột rồi chấm với nước mắm chua cay. Thịt nướng bằng than hoa nên rất thơm, người bán hàng thường xay thịt ra sau đó bọc lên những chiếc đũa bằng tre mới đem nướng. Bánh bèo là một món ăn đặc sản Hội An luôn thu hút thực khách vào mỗi buổi xế chiều. Đĩa bánh hấp xong có màu trắng tinh, mềm mịn, lại có một xoáy tròn ở giữa. Nhân bánh được làm từ tôm, thịt xắt nhỏ, ướp cùng với các loại gia vị vừa ăn rồi xào chín, thêm chút nước bột gạo để tạo độ sánh, sền sệt cho nhân thịt. Bánh đập – hến xào: Đây được coi như là một loại đặc sản Hội An độc đáo. Bánh đập là một miếng bánh ướt được đặt giữa hai miếng bánh tráng nướng mỏng. Khi ăn, du khách không chỉ cảm nhận được vị giòn tan của miếng bánh tráng nước, mà còn cảm nhận được cái vị ngọt bùi của miếng bánh ướt. Thông thường, bánh đập sẽ được ăn cùng với hến xào để tăng thêm vị béo ngậy cuốn hút. Bánh bao bánh vạc: Món bánh này đã được các du khách phương Tây ưu ái đặt cho cái tên mỹ miều là “bông hồng trắng” bởi hình dáng nhỏ xinh như một bông hoa cùng mới màu trắng muốt của bột gạo hấp. Bánh gạo được nặn từ bột gạo tẻ rồi hấp chín, nhân bên trong thường có thịt tôm xay nhuyễn cùng với nấm tươi, giá, hành và ăn kèm với hành phi thơm nức mũi. Cao lầu là một trong những món ăn không thể thiếu khi nhắc đến ẩm thực Hội An. Cao Lầu được chế biến từ những sợi mỳ dai giòn chứ không mềm nhão như những sợi mì bình thường. Bạn có thể trộn mỳ lên thoải mái không sợ nát, khi ăn thì người ta sẽ cho rau thơm, thịt xá xíu, chút nước dùng, tóp mỡ, bì lợn chiên giòn và một vài nguyên liệu riêng biệt khác. Mỳ Quảng cũng là một món đặc trưng và được bán khắp nơi ở Hội An. Nếu như cao lầu có nguyên liệu chính là thịt heo thì mỳ Quảng lại được ăn kèm với tôm, thịt, trứng cút và nước dùng đậm đà. Người Hội An thường ăn mỳ Quảng với bánh tráng nướng và các loại rau sống ăn kèm như cải mầm, rau xà lách. Chè ngô: Nếu đã nếm thử các món ăn mặn, các du khách có thể ăn thử món chè ngô ngọt mát đặc sản của Hội An. Chè bắp được nấu từ những bắp ngô Cẩm Nam thơm dẻo chắc hạt nổi tiếng phố Hội. Bát chè ngô sánh mịn, trong suốt với màu vàng tươi của hạt ngô non khiến du khách không thể kìm lòng mà chỉ muốn được thưởng thức ngay. Kem ống là món ăn vặt thường được bán rong khắp các con phố của Hội An. Khi đêm xuống, phố lên đèn, khách du lịch tấp nập thăm quan thì những hàng kem ống sẽ tập trung ở khu phố cổ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cơm gà Hội An: Không chỉ riêng tại Hội An, cơm gà còn là một món đặc sản Hội An được ưa chuộng tại rất nhiều các thành phố khác trên khắp mảnh đất hình chữ S. Ngay tại Hà Nội cũng có rất nhiều các cửa hàng cơm gà đặc sản Hội An nhưng có hương vị ngon nhất của món ăn này thì chắc phải đến chính tại quê hương của nó. Bánh mỳ Phượng: Quán bánh mỳ nằm khiêm tốn trên phố Phan Châu Trinh (Hội An) đã trên dưới 20 năm là địa điểm luôn tấp nập thực khách cả người địa phương lẫn khách du lịch. Bánh mỳ ở đây được coi là “thiên hạ đệ nhất bánh mỳ” và được đánh giá 4,5 trên thang 5 sao của TripAdvisor. Món ăn ngon ở Hội An tiếp theo bạn cũng nhất định phải thử một lần đó là bánh ướt cuốn thịt nướng. Bánh ướt gần như bánh phở cuốn ở miền Bắc nhưng mỏng hơn, khi ăn bạn sẽ cuốn cùng thịt nướng, rau thơm, dưa chuột rồi chấm với nước mắm chua cay. Thịt nướng bằng than hoa nên rất thơm, người bán hàng thường xay thịt ra sau đó bọc lên những chiếc đũa bằng tre mới đem nướng. Bánh bèo là một món ăn đặc sản Hội An luôn thu hút thực khách vào mỗi buổi xế chiều. Đĩa bánh hấp xong có màu trắng tinh, mềm mịn, lại có một xoáy tròn ở giữa. Nhân bánh được làm từ tôm, thịt xắt nhỏ, ướp cùng với các loại gia vị vừa ăn rồi xào chín, thêm chút nước bột gạo để tạo độ sánh, sền sệt cho nhân thịt. Bánh đập – hến xào: Đây được coi như là một loại đặc sản Hội An độc đáo. Bánh đập là một miếng bánh ướt được đặt giữa hai miếng bánh tráng nướng mỏng. Khi ăn, du khách không chỉ cảm nhận được vị giòn tan của miếng bánh tráng nước, mà còn cảm nhận được cái vị ngọt bùi của miếng bánh ướt. Thông thường, bánh đập sẽ được ăn cùng với hến xào để tăng thêm vị béo ngậy cuốn hút. Bánh bao bánh vạc: Món bánh này đã được các du khách phương Tây ưu ái đặt cho cái tên mỹ miều là “bông hồng trắng” bởi hình dáng nhỏ xinh như một bông hoa cùng mới màu trắng muốt của bột gạo hấp. Bánh gạo được nặn từ bột gạo tẻ rồi hấp chín, nhân bên trong thường có thịt tôm xay nhuyễn cùng với nấm tươi, giá, hành và ăn kèm với hành phi thơm nức mũi. Cao lầu là một trong những món ăn không thể thiếu khi nhắc đến ẩm thực Hội An. Cao Lầu được chế biến từ những sợi mỳ dai giòn chứ không mềm nhão như những sợi mì bình thường. Bạn có thể trộn mỳ lên thoải mái không sợ nát, khi ăn thì người ta sẽ cho rau thơm, thịt xá xíu, chút nước dùng, tóp mỡ, bì lợn chiên giòn và một vài nguyên liệu riêng biệt khác. Mỳ Quảng cũng là một món đặc trưng và được bán khắp nơi ở Hội An. Nếu như cao lầu có nguyên liệu chính là thịt heo thì mỳ Quảng lại được ăn kèm với tôm, thịt, trứng cút và nước dùng đậm đà. Người Hội An thường ăn mỳ Quảng với bánh tráng nướng và các loại rau sống ăn kèm như cải mầm, rau xà lách. Chè ngô: Nếu đã nếm thử các món ăn mặn, các du khách có thể ăn thử món chè ngô ngọt mát đặc sản của Hội An. Chè bắp được nấu từ những bắp ngô Cẩm Nam thơm dẻo chắc hạt nổi tiếng phố Hội. Bát chè ngô sánh mịn, trong suốt với màu vàng tươi của hạt ngô non khiến du khách không thể kìm lòng mà chỉ muốn được thưởng thức ngay. Kem ống là món ăn vặt thường được bán rong khắp các con phố của Hội An. Khi đêm xuống, phố lên đèn, khách du lịch tấp nập thăm quan thì những hàng kem ống sẽ tập trung ở khu phố cổ. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.