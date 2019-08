Những món đặc sản miền Trung được báo Tây nức lời khen ngợi

Bánh tráng trứng của Huế là một trong những món đặc sản miền Trung được trang tin Seriouseats khen ngợi. Món này gồm 1 lớp bột mỏng vàng ruộm trứng được nướng cho giòn, với phần nhân đầy ắp xúc xích, tương ớt, hành lá và nước sốt. Đây là món ăn vặt được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bánh bèo là đặc sản Huế được làm từ bột gạo nếp hấp chín ăn kèm với tôm và thịt lợn rán. Mỗi suất ăn thường bao gồm nhiều đĩa bánh bèo nhỏ xíu. Du khách quốc tế tỏ ra rất tò mò và thích thú khi lần đầu thưởng thức món ăn này. Bún bò Huế có thành phần là bún gạo, thịt bò, thịt lợn, sụn và nội tạng lợn. Nước dùng từ nước hầm xương với cà chua và sả, ăn kèm với nhiều loại gia vị và rau thơm đặc trưng của địa phương. Bún thịt nướng: Sợi bún được trộn với nước mắm, dưa góp, giá đỗ, rau thơm, thịt lợn nướng thơm lừng và một ít đậu phộng nghiền. Du khách có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này ở các quán hàng ven đường ở Huế. Bánh khoái: Vỏ bánh màu vàng chiên giòn được làm từ bột gạo và trứng, được gấp xung quanh lát thịt lợn nướng, xúc xích và tôm, sau đó phủ lên trên rau củ muối và giá đỗ tươi. Nem lụi nướng nổi tiếng ở Huế được làm từ thịt lợn xay và nhiều nguyên liệu khác bọc trong 1 cọng sả rồi đem nướng thơm phức, ăn kèm với các loại rau thơm và bánh tráng. Cơm hến và bún hến: Hến nước ngọt nhỏ xíu được ăn kèm với thịt lợn, đậu phộng rang, tỏi băm, mắm tôm,... Món ăn này được coi là “linh hồn” của ẩm thực xứ Huế. Đồ ăn chay xứ Huế vô cùng phong phú và hấp dẫn. Nguyên liệu chính của món ăn này làm từ nấm, ngô và hành lá rất tốt cho sức khỏe. Cao lầu là món ăn nổi tiếng nhất của Hội An. Nguyên liệu chính gồm sợi mì to, dầy ăn kèm với thịt lợn nướng, bánh đa giòn và nhiều thành phần khác. Bánh bao, bánh vạc là một những món đặc sản mà các sách du lịch giới thiệu cho khách du lịch Hội An bằng cái tên kiêu sa, thanh thoát như chính hương vị và hình dáng khi xếp ra đĩa của nó: Bánh hoa hồng trắng và “tên Tây” là white rose. Những chiếc bánh nho nhỏ, xinh xinh tựa những đóa hồng trắng. Cơm gà là một món ăn nổi tiếng khác của Hội An, nguyên liệu gồm thịt gà xé nhỏ trộn với các loại rau gia vị và nhiều hành tây thái sợi, ăn cùng với cơm nấu từ nước dùng gà và các loại dưa góp. Bánh mì Phượng cũng là món ăn vặt nổi tiếng ở Hội An. Nó có kích cỡ nhỏ, vỏ giòn dễ vỡ, phần nhân đầy ắp các loại thịt, dưa góp, rau thơm và tương ớt, nước sốt đặc biệt làm nên thương hiệu của quán. Ảnh: Seriouseats. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

